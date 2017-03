Defesa Civil alerta para pico de maré nesta quarta-feira em Joinville

Chuvas 01/03/2017 | 17h06

alerta para o risco de alagamentos no município devido ao pico de maré previsto para as 18h44 desta quarta-feira, com altura de 1,5 metro. Desde as 16h45, há temporal e descargas elétricas na cidade.A previsão de temporais e descargas elétricas é mantida para quinta-feira, 2 de março, com nebulosidade e chuva isolada na madrugada e início da manhã em boa parte de Santa Catarina, principalmente no Planalto Norte e Litoral Norte.No decorrer do dia, haverá aberturas de sol, com pancadas de chuva entre o fim da tarde e noite em todas as regiões. Risco de temporais isolados, com trovoadas e descarga elétrica, do Meio Oeste, Planalto Norte e Planalto Sul.Há uma semana,. Na quinta-feira, 23 de fevereiro, o temporal causou alagamentos em vários pontos da cidade, principalmente na região Central e na Zona Sul.A recomendação da Defesa Civil em caso de alagamentos é evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões. Em caso de emergência, ligar para 199 (Defesa Civil) e/ou 193 (Bombeiros).