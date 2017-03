Danielle Winits e André Gonçalves visitam menino Jonatas em Joinville

AME Jonatas 25/03/2017 | 20h27

O bebê Jonatas Henrique Openkoski recebeu a visita de dois atores famosos na tarde deste sábado em Joinville. O garotinho é portador de uma doença rara chamada Atrofia Muscular Espinhal (AME). A campanha AME Jonatas, lançada há pouco mais de 30 dias, busca arrecadar recursos para o tratamento que custa cerca de 750 mil dólares.



A atriz Danielle Winits e o ator André Gonçalves aproveitaram a apresentação da peça Depois do Amor - um encontro com Marilyn Monroe em Santa Catarina para prestar solidariedade ao bebê. O casal compareceu no leito de Jonatas no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria. Além da visita, a dupla também irá doar o cachê da apresentação deste domingo para a campanha.







A patologia de Jonatas é a síndrome de Werdnig-Hoffman de tipo 1, que pode se manifestar da fase intra-útero até os 3 meses de vida, e é considerada a mais grave. Os pais de Jonatas começaram a perceber que havia algum problema no desenvolvimento do bebê quando ele ainda tinha dois meses e, diferentemente das crianças sadias, não conseguia sustentar a cabeça e o pescoço ou fazer grandes movimentos com as pernas e os braços. A primeira suspeita era de hipotonia, que poderia ser resolvida com fisioterapia.



A luta do bebê ganhou repercussão nacional quando outros famosos também se engajaram ao publicar vídeos e compartilhar mensagens de apoio divulgando a campanha. A modelo e apresentadora de TV Ana Hickmann, os atores Fernanda Machado, Bruno Gissoni e Marcos Frota, a apresentadora de TV Eliana e a dupla sertaneja Zezé diCamargo e Luciano também compartilharam a campanha em suas redes sociais. O cantor e deputado federal Tiririca publicou um vídeo em sua página no Facebook.



Outro bebê com o mesmo problema. Entra no @amejonatas e avise os amigos que todos juntos podemos salvar a vida desta criança. Veja como no @amejonatas. Em nome da família eu agradeço❤ #amejonatas Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana) em Mar 16, 2017 às 6:06 PDT

O casal de atores Daniele Winitz e André Gonçalves, que apresentarão o espetáculo Depois do Amor em Florianópolis em 26 de março no Teatro do CIC reverterão todo o cachê desta noite para a campanha.Jonatas está internado na UTI do Hospital Infantil de Joinville há 83 dias, desde que chegou com pneumonia, ainda sem diagnóstico da síndrome. Ela faz com que ele perca os movimentos do corpo e, no Brasil, poderá receber apenas tratamento paliativo, sempre ligado aos aparelhos.No fim do ano passado, no entanto, um medicamento chamado Spinraza foi aprovado nos Estados Unidos com resultados significativos de melhora nas funções motoras. No entanto, ele custa R$ 3 milhões apenas para a primeira etapa do tratamento, ao longo de um ano. Para recebê-lo, Jonatas ainda precisaria ser transportado em um avião UTI para os Estados Unidos e passar um ano em tratamento no exterior. Até o dia 20 de março, a campanha havia conquistado cerca de R$ 408 mil.

Caixa Econômica Federal

Conta 390265

Agência 1637

Operação 013

CPF 131.457.269-51

Banco do Brasil

Conta 210616-7

Agência 2981-5

Variação 51

CPF: 131.457.269-1

Itaú

Conta Corrente 18746-2

Agência 8413

CPF: 131.457.269-1



Página do Go Found Me



Para ajudar na arrecadação ou na organização de eventos (pedágios, bazares, etc), o contato é com o pai do bebê, Renato: (47) 99770-7196



Saiba mais na página da campanha no Facebook: AME Jonatas