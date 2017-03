Curso de administração da UniSociesc de Joinville é o melhor do Sul do Brasil

Ensino superior 23/03/2017 | 17h09

O curso de Administração de Empresas da UniSociesc de Joinville (campus Marquês de Olinda) recebeu nota máxima (5) no indicador de qualidade do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação, colocando-se entre os oito melhores do Brasil e ficando em primeiro lugar entre os três estados do Sul do País.



O Índice Geral de Cursos (IGC) do Inep, avaliação mais importante do ano no ensino brasileiro, é feito a partir do Conceito Preliminar de Curso (CPC), que mede a qualidade dos cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas e públicas de todo o País.



O CPC toma como base as seguintes variáveis: resultados da avaliação de desempenho de estudantes, titulação e regime de trabalho do corpo docente, percepções dos estudantes sobre a organização didático-pedagógica, infraestrutura e as oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional.



Coordenador do curso de Administração da UniSociesc, o professor doutor Norberto Fernando Kuchenbecker celebrou a colocação na avaliação do Inep.



— Isso demonstra que a qualidade do nosso curso é inquestionável. Além disso, representa que a UniSociesc é uma instituição com primazia em várias áreas do conhecimento. Essa conquista é resultado da metodologia de excelência, que é certificada pela Fundação Getúlio Vargas, da competência do corpo docente e do comprometimento dos alunos — diz.



Para Luana Cristina Silva, acadêmica do sétimo período de Administração de Empresas, a nota obtida não surpreende quem conhece o curso.



— Os professores possuem excelente qualificação, a ementa é regularmente revisada e atualizada e há um acompanhamento para manter os índices sempre em alta. Durante o curso, é possível estabelecer relação entre teoria e prática, o que realmente nos prepara para o mercado de trabalho nos tornando profissionais capacitados para as demandas atuais — afirma a estudante.