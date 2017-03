Criança morre após ser prensada acidentalmente por carro em Schroeder

Acidente 12/03/2017 | 13h20

Um bebê de um ano e nove meses morreu após ser esmagado acidentalmente por um carro, na cidade de Schroeder. Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 16h30 deste sábado, na rua Olívio Schiochet, bairro Itoupava.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



Conforme informações apuradas pela PM, os vizinhos contaram que o pai estava lavando um veículo, quando ele se descuidou e o carro acabou descendo e acidentalmente esmagou a criança contra a parede.



Os pais colocaram o bebê dentro do veículo e deslocaram até o posto de saúde mais próximo. No local, verificam que o posto estava fechado. Neste momento, encaminharam-se até uma farmácia próxima onde o farmacêutico acionou os bombeiros.



O helicóptero da Polícia Militar foi acionado para realizar a condução da criança até o Hospital de Jaraguá. Os pais se encontravam em estado de choque pelo ocorrido com o bebê que morreu no Hospital.