Confira como será o atendimento para liberação do FGTS aos atingidos pelas cheias em Joinville

A Prefeitura de Joinville e a Caixa Econômica Federal iniciam na quarta-feira, dia 29, o atendimento para a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram suas casas atingidas pelas fortes chuvas do dia 30 de janeiro de 2017.



O serviço será feito no Expocentro Edmundo Doubrawa (ao lado do Centreventos Cau Hansen) no período de 29 de março a 8 de maio, das 9 às 15 horas. Nos dois primeiros dias (29 e 30) serão atendidos os trabalhadores nascidos no mês de janeiro.



Equipes formadas por servidores da Prefeitura, da Caixa e por militares do 62º Batalhão de Infantaria (62º BI) atuarão na identificação preliminar dos documentos e no cadastramento para a liberação do FGTS.



Serão liberados, no máximo, R$ 6.220,00 por conta no FGTS. Se o saldo da conta for menor do que este valor, poderá ser retirado todo o saldo. Se o trabalhador tiver mais de uma conta e tiver saldo, poderá sacar até R$ 6.200,00 em cada uma das contas.



A Caixa estima atender 40 mil trabalhadores e liberar de R$ 100 a 120 milhões. A Prefeitura de Joinville decretou estado de emergência em razão da enchente que atingiu a cidade no dia 30 de janeiro, situação que permite aos trabalhadores que tiveram suas residências afetadas realizarem o saque do benefício.



Serviço

A lista dos documentos necessários e a relação das ruas atingidas podem ser conferidas no site da Prefeitura de Joinville