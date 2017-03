Confira como está o estado de conservação das pracinhas de Joinville

Espaços de lazer 13/03/2017 | 07h31

Depois de publicar reportagem sobre a situação dos cartões-postais de Joinville, a equipe do “A Notícia” visitou dez praças, duas em cada região da cidade, na primeira semana de março para verificar como estão estes espaços públicos de lazer. O estado de conservação, a limpeza, a manutenção dos parquinhos e das quadras esportivas e a presença de bicicletários e academias de ginástica foram observados. Nesta reportagem, que foi sugerida pelos leitores, você confere o diagnóstico.



Alex Sander Magdyel cursa jornalismo no Bom Jesus/Ielusc e participa de programa de estágio no jornal "A Notícia"



ZONA OESTE





Praça Otávio Redivo

Localizada na rua Guaporé, anexa à Associação de Moradores do bairro São Marcos, a Praça Otávio Redivo conta com uma academia de ginástica, um parque infantil, uma quadra esportiva e uma livraria livre. Na academia, há equipamentos enferrujados e um totalmente quebrado. Na quadra esportiva, as traves estão sem redes. O muro que leva o nome da praça está pichado e há um banco quebrado na praça. No dia da visita da equipe do “AN”, as lixeiras estavam cheias, com o lixo caindo no chão. Não há bicicletário. O parque infantil, com todos os brinquedos em bom estado, e a livraria livre, com livros disponíveis gratuitamente para a população, são os destaque positivos da praça.







Praça Joana D’arc

Localizada na rua Francisco Massaneiro, no bairro Nova Brasília, a Praça Joana D’arc conta com uma quadra esportiva e um parquinho para as crianças. Os pequenos que visitam o espaço, entretanto, já não podem mais utilizar a gangorra que havia ali, já que ela está quebrada. O gira-gira ainda pode ser utilizado, mas está sem uma das peças. Os escorregadores e os balanços completam o playground, estes em bom estado para uso. Na quadra esportiva, as traves estão sem redes e parte do alambrado está destruído. O mato também precisa de atenção do poder público. Há bicicletário.





ZONA NORTE



Praça Tancredo Neves

Localizada na rua Barriga Verde, no bairro Bom Retiro, a Praça Tancredo Neves conta com parquinho infantil, dois campos de areia e alguns espaços de convivência com bancos para a comunidade. Em algumas áreas da praça, o mato está alto e há lixo no chão. No parque infantil, há um balanço quebrado. Os outros balanços, escorregadores e gangorras estão em bom estado, inclusive sendo utilizados por algumas crianças no dia da visita do “AN”. Nos campos de areia, o mato está tomando conta e quase não há mais alambrado. As traves do campo também estão sem rede. Não há bicicletário.







Praça Afonso Nass

Localizada na rua Abelardo José Avelino, no bairro Jardim Sofia, a Praça Afonso Nass conta com um parque infantil, uma academia de ginástica, uma quadra esportiva e um espaço de convivência com mesas e banquinhos em volta. Na quadra esportiva, não há tabela, cesta nem rede nas estruturas para o basquete. As traves da quadra estão sem rede e o alambrado está parcialmente destruído. Na academia, há um equipamento quebrado e outros enferrujados. A placa da academia está quebrada, jogada no chão. Parte dos brinquedos do parquinho não está em boas condições e o escorregador foi pichado. O mato está alto e há lixo no chão. Na área de convivência, as três mesas cercadas por banquinhos estão quebradas. Há bicicletário.





ZONA SUL







Praça Tiradentes

Localizada na rua Santa Catarina, no bairro Floresta, a Praça Tiradentes é um espaço diferenciado, já que conta com uma unidade da Polícia Militar. Na academia de ginástica, há equipamentos enferrujados. Há bastante lixo no chão. Numa área de convivência, há mesas e bancos quebrados. As traves do campo de areia estão sem rede. Na quadra esportiva, não há cesta nem rede nas estruturas para jogar basquete. O alambrado está parcialmente destruído. A pista de skate também é um dos atrativos da praça. A praça é adotada pela Penitenciária Industrial Jucemar Cesconetto.



Praça Padre Érico

Localizada na rua Fátima, no bairro do mesmo nome, a Praça Padre Érico, conta com um parque infantil e uma academia de ginástica, além de um espaço vazio onde crianças da comunidade costumam jogar bola. Há bastante lixo no chão. Alguns equipamentos da academia estão enferrujados. Os brinquedos estão em bom estado. Não há bicicletário. Há bicicletário.





REGIÃO CENTRAL







Praça Lauro Müller

Localizada na rua Comandante Eugênio Lepper, no Centro, a praça abriga a Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colin. No parquinho, os brinquedos estão em bom estado. Há bicicletário na frente da biblioteca. O problema é o mato alto em volta de um monumento.

Praça Monte Castelo

Localizada na avenida Getúlio Vargas, no Bucarein, a Praça Monte Castelo conta com uma academia de ginástica e alguns bancos. Parte de um destes bancos está quebrado. Na academia, há equipamentos enferrujados. Há um pouco de mato na brita e lixo no chão. A praça, que fica na frente ao Museu da Bicicleta, é coberta de árvores. A praça é adotada pela Penitenciária Industrial Jucemar Cesconetto. Não há bicicletário.



ZONA LESTE



Praça Mãe Peregrina

Localizada, na rua Tuiuti, no bairro Iririú, a pequena Praça Mãe Peregrina, está em ótimas condições. Menor que a maioria das praças, o espaço é bem conservado. Está tudo em ordem: os brinquedos, a limpeza da praça e a jardinagem. A capela da Mãe Peregrina, construída por moradores, também está

bem conservada. Não há bicicletário.

Praça Cecy Maia

Localizada bem em frente ao Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, a Praça Cecy Maia conta com uma academia de ginástica, um parque infantil e uma geladeira de livros. Na academia, há um equipamento quebrado e outros enferrujados. Havia sujeira no chão. Não há bicicletário. Os espaços de convivência, com bancos e mesas, estão em bom estado.



O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Joinville informou por meio de nota que está realizando um levantamento das condições das estruturas das praças públicas do município. “A partir desta avaliação e dentro de um planejamento financeiro, será feita uma ação de manutenção e melhorias, sem prazos definidos. No momento, a Secretaria do Meio Ambiente está realizando ações de manutenção e limpeza nos parques da cidade.”

Entre as dez praças visitadas, quatro contam com bicicletários e seis com academias. A Prefeitura também informou que há a possibilidade deste número de equipamentos ser ampliado, mas não há um planejamento ou prazos para implementação.

O município também foi questionado sobre a segurança destes espaços. Segundo a Prefeitura, a Guarda Municipal prioriza as rondas nas escolas e, dentro do possível, são feitas rondas nas praças.

A reportagem também entrou em contato com Reginaldo Roza, que a pouco mais de um mês está a frente da recém-criada gerência de Parques, Praças e Rearborização Pública, da Secretaria de Meio Ambiente (Sema). Ele diz que tem trabalhado para organizar as responsabilidades da gerência e que tem priorizado as parcerias com a comunidade, pois, segundo ele, tudo fica melhor quando há participação da comunidade.

– A questão das praças é bastante complexa. Mesmo que sejamos responsáveis, nós temos uma responsabilidade compartilhada. Existem equipamentos que são de responsabilidade da Secretaria de Esportes. As áreas de lazer também são compartilhadas. A questão da limpeza tem uma participação das subprefeituras – explica Reginaldo.

– A limpeza, nós estamos tentando organizar. Isso também envolve as subprefeituras e empresas terceirizadas. Às vezes, um deixa para o outro. Talvez seja hoje o nosso maior problema. Para a questão da roçada, estamos contratando uma equipe. É uma prioridade.



Reginaldo faz um apelo para que o número de empresas que participam da Parceria Verde seja ampliado, o que pode fazer com que a manutenção destes espaços seja mais efetiva. Segundo Reginaldo, há mais de 500 áreas verdes (canteiros, praças, rótulas, etc.) mantidas pela Prefeitura. Hoje, apenas 30% destas áreas contam com a parceria da iniciativa privada. Até fim do ano, ele espera aumentar em 20% o número de áreas adotadas por empresas.

Ainda de acordo com os dados da Sema, há 50 academias de ginástica em Joinville, não necessariamente em praças. E, ao todo, são mais de 120 praças na cidade.