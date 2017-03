Confira as mudanças no trânsito para o desfile de 166 anos de Joinville

166 anos 08/03/2017 | 14h49

Os 166 anos de fundação de Joinville serão comemorados com desfile na avenida José Viera (a avenida Beira-Rio), às 17 horas, desta quinta-feira. Mais de três mil pessoas, representando 79 entidades, vão participar do desfile, que tem previsão de duração de 2 horas a 2 horas e 30 minutos.



O trânsito na região sofrerá mudanças a partir das 14 horas com o fechamento da avenida Hermann August Lepper, entre as ruas Dona Francisca e Padre Antônio Vieira, e as avenidas José Vieira e Marcos Wehmuth (Beira-Rio), desde a rua Maceió (da Concessionária Peugeot) até a rua Max Colin.



A avenida Hermann Lepper é o local onde se concentrarão as 79 entidades que desfilarão pela avenida José Vieira (Beira-Rio) a partir da rua Itaiópolis até a rua Max Colin. O palanque das autoridades estará montado em frente ao Centreventos Cau Hansen.



A abertura será feita pela Banda do 62º Batalhão de Infantaria, seguida pelo pelotão, unidade motorizada, Polícia Militar, Cavalaria, Guarda Municipal, Bombeiros Voluntários e entidades civis, educacionais, esportivas e recreativas.



O trânsito deve voltar à normalidade a partir das 21 horas. O Departamento de Trânsito (Detrans) terá 12 agentes trabalhando no local.



Confira a ordem do desfile:



01 – Banda 62º BI

(Banda entra no recuo)

02 – Pelotão 62º BI

03 – Motorizado 62º BI

04 – Pelotão Polícia Militar

05 – Motorizado Polícia Militar

06 – Guarda Municipal

(Banda sai do recuo)

07 – Banda Bombeiros

08 – Pelotão Bombeiros

09 – Motorizado Bombeiros

Escolas Municipais

10 – Fanfarra CAIC Francisco José Rodrigues de Oliveira

11 – Programa Dança na Escola

12 – Núcleo de Educação Ambiental (NEAM)

13 – Fanfarra da Escola Municipal Amador Aguiar

14 – Programa Ateliê de Arte e Música na Escola

15 – Programa Mais Educação e AABB Comunidade

16 – Fanfarra da EM Pedro Ivo Campos

17 – Programa Geração Movimento e Jovens de Atitude

18 – Educação de Jovens e Adultos e Ensino Profissionalizante

19 – Fanfarra EM Lacy Luiza da Cruz Flores

Escolas Estaduais



20 – Fanfarra EEB Annes Gualberto

21 – Pelotão EEB Professor Jorge Lacerda

22 – Pelotão EEB Oswaldo Aranha

23 – Fanfarra EEB Maestro Francisco Manoel da Silva

24 – Pelotão EEB Georg Keller

25 – Pelotão EEB Presidente Médice

26 – Fanfarra EEB Nagib Zattar

27 – Pelotão EEB Albano Schmidt

28 – Pelotão EEB Gertrudes Benta Costa

29 – Pelotão EEB Arnaldo Moreira Douat

Entidades

30 – Colégio da Univille

31 – União dos Escoteiros do Brasil

32 – Clube Desbravadores

33 – AJIDEVI

34 – Movimento Pedala Joinville

35 – Instituto de Admissão às Forças Armadas (IAFA)

36 – Associação Diocesana de Promoção Social (ADIPROS)

37 – Pastoral Antialcoólica

38 – Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

39 – Centro Educacional Dom Bosco

40 – Grupo Folclórico Germânico Oldenburg

41 – Kennel Clube de Joinville

42 – Joinville Gadiators Futebol Americano

43 – Pitbulzeiros Joinville

44 – CEBRAC

45 – Joinville Natação

46 – Grupo Campeiros de Alma

47 – Instituo Tachibana de Aikido

48 – Future Stars

49 – Studio Lunik de Dança

50 – Mini Miss Joinville 2017

51 – Festa das Flores

52 – Bierville

53 – Agência Rozélia Rocha

54 – Associação Joinvilense de Tiro ao Alvo (AJTA)

55 – Sociedade Rio da Prata

56 – JUAD

57 – Grupo de Resgate em Montanha

58 – Associação Joinvilense dos Transportadores de Resíduos (AJOTRE)

59 – Escola Pública de Trânsito (EPTRAN)

60 – Amigos das Bicicletas Antigas

61 – Fórum de Combate à Corrupção de Joinville (FOCCO)

62 – União da Mocidade da Assembleia de Deus em Joinville

63 – Moto Clube Liberdade

64 – Loucos por Motos

65 – Moto Clube Tribo do Asfalto

66 – Old Cars Joinville

67 – Transoliveira

68 – Antigos de Garagem Car Clube

69 – Kombi Clube Joinville

70 – Clube do Fusca Joinville

71 – Jeep Clube Joinville

72– Grupo Amantes do Fusca (GAF)

73 – Veteran Car

74– Clube do Jipeiro de Joinville (CJJ)

75 – The Volk´s Club

76– ACTEJ

77 – Associação Semana Farroupilha de Joinville

78 – Polícia Montada

79 – Casa Vó Joaquina – Afoxé Omilodê