Confira a programação completa do aniversário de Joinville

Os 166 anos de Joinville, celebrados no dia 9 de março, serão comemorados com eventos de 5 a 9 deste mês. A programação oficial divulgada pela Prefeitura de Joinville nesta quarta-feira começa com a Homenagem aos Imigrantes, no Cemitério do Imigrante, no domingo, às 10h30, com apresentação de alunos da Escola de Música Villa Lobos, que está completando 50 anos de fundação este ano, e de músico da Banda do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville.



Seguindo a programação, na segunda-feira, haverá a solenidade de hasteamento da bandeira, com a presença da Banda do 62º BI, em frente à Prefeitura, às 8 horas.



Na quarta-feira, dia 8 de março, às 10h15, será inaugurado o Centro de Educação Infantil (CEI) Tereza Campregher Moreira, no Jardim Iririú, com apresentações de alunos do novo CEI e da Escola Municipal Professora Laura Andrade.



Também na quarta-feira, às 15h30, será inaugurado o Centro POP, na rua Paraíba, ao lado da rodoviária, no bairro Anita Garibaldi.



A programação de aniversário será encerrada com o tradicional desfile de aniversário, na quinta-feira, dia 9 de março, na Avenida Beira-rio, às 17 horas. Está confirmada a participação de 70 entidades. A Banda do 62º BI abrirá o desfile. Os músicos ficarão no recuo até a passagem de pelotões do exército e da Polícia Militar. Após, será a vez dos Bombeiros Voluntários e da Guarda Municipal. Depois das forças de segurança, irão desfilar escolas municipais e estaduais, e entidades de classe da cidade, como grupos esportivos e culturais.



Por conta da concentração para o desfile, o trânsito será controlado por agentes de trânsito no entorno do Centreventos Cau Hansen, a partir das 14 horas.



Confira a programação completa:



5 de março, domingo



10h30

HOMENAGEM AOS IMIGRANTES

Cemitério do Imigrante - Rua XV de Novembro, 1000 - América



6 DE MARÇO – SEGUNDA-FEIRA



8h

HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS

Prefeitura de Joinville



8 de março, quarta-feira



10h15

INAUGURAÇÃO DO CEI TEREZA CAMPREGHER MOREIRA

Rua Papa João Paulo I – Jardim Iririu



15h30

INAUGURAÇÃO CENTRO POP

Rua Paraíba (ao lado da Rodoviária)



9 de março, quinta-feira



17h

DESFILE DE ANIVERSÁRIO DE JOINVILLE

Avenida Beira-rio (em frente ao Centreventos)