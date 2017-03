Concessão do terminal de cargas vai modernizar o aeroporto de Joinville

Infraestrutura 29/03/2017 | 07h01

O Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, de Joinville, vai ganhar um complexo de carga e um centro de logística que, juntos, terão 105.730 m². Atualmente, o terminal de cargas tem apenas 2.627 m², praticamente nada. O novo complexo de carga terá 46.800 m² e o centro de logística vai ocupar 56.303 m², de modo a otimizar serviços e permitir a integração de modais de transporte.



O superintendente de logística de cargas da Infraero, Edson Antunes Nogueira, explicou o modelo de concessão a ser feita à iniciativa privada em reunião do colegiado da Prefeitura, na manhã de ontem. Para a licitação ser lançada – provavelmente até junho deste ano — só falta a aprovação por parte do conselho de administração da Infraero. Em Joinville, o projeto será alfandegado.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br.



O investimento a ser feito pelo ganhador da concorrência é de R$ 47,8 milhões. A concessão tem prazo de 25 anos — ou 300 meses. O ambiente terá áreas para armazenagem e movimentação de cargas para destinos nacionais e internacionais. Com a concessão à iniciativa privada, o maior ganho para a Infraero será o de melhor desempenho econômico-financeiro do aeroporto. Atualmente, os custos da empresa com o aeroporto somam R$ 1.197.702,11 por ano. Após a privatização, baixará para R$ 716.851,15. Na outra ponta, as estimativas apontam para um resultado muito mais expressivo. Antes da concessão, o lucro com a operação no aeroporto é de R$ 4.103.479,39. Com a a licitação, o resultado projetado é de R$ 33.109.915,15.