Colisão entre caminhão e ônibus deixa quatro pessoas feridas em Joinville

Um acidente entre um caminhão tanque e um ônibus deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira. Conforme informações da Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 11 horas, na rua Albano Schmidt, no bairro Comasa, zona Leste de Joinville.



Ainda de acordo com a PM, entre as vítimas estão duas mulheres que precisaram ser conduzidas ao Hospital Municipal São José. Ainda não há confirmação sobre a identidade e nem o estado de saúde delas. Durante o atendimento da polícia, o trânsito ficou lento no local.