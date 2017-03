Claudio Loetz: 'A Reforma da Previdência é necessária. Inevitável, até. Mas, nos moldes do que quer o governo? Não.'

Livre Mercado 10/03/2017 | 18h55

Sindicatos de trabalhadores e movimentos sociais prometem ir às ruas na próxima quarta-feira, dia 15 de março, em todo o País, para protestar contra a proposta de reforma da Previdência Social, assunto que mobiliza empresariado, sindicalistas, políticos e governo. Menos o povo, que, mesmo bombardeado pelas mídias com informação a respeito do assunto, ainda desconhece o princípio que orienta a ideia, embora seja assunto obrigatório nas rodas de conversas, tal é o alcance que terá sobre os destinos da população. Quanto mais se aproxima a costura política para o texto ir à votação, mais aumenta a pressão sobre os parlamentares, que vão apreciar a matéria nos próximos meses. Pressão de todos os lados. Essa será uma das mais polêmicas e graves votações do Congresso.



Calcule quando você se aposentará se a proposta de reforma da Previdência for aprovada



Em Joinville, o ato público, no Dia do Consumidor, está previsto para ocorrer no Centro da cidade. Alguns sindicatos de trabalhadores vão dispensar seus funcionários para que possam ir à manifestação. Uma forma de engrossar o grupo de manifestantes.



Leia mais notícias do colunista Claudio Loetz.

Leia mais notícias de Joinville e região.



Sabemos que nestes atos, especialmente em dias de semana, via de regra, a adesão nem sempre é tão ampla quanto os organizadores esperam. Porém, desta vez, pode ser diferente. Principalmente nos grandes centros. No caso de a oposição conseguir reunir milhões pelas ruas e praças, os rumos das negociações políticas em torno de pontos-chave podem podem se modificar.



A reforma da Previdência Social é necessária. Inevitável, até. Estamos atrasados. Era para já ter sido feita há anos. Mas nos moldes do que quer o governo? Não. É politicamente indefensável do jeito que está formatada. Deputados federais e senadores terão coragem de aprovar um texto que impõe idade mínima de 65 anos para aposentadoria, num mundo selvagem como o de hoje, em que os trabalhadores, em sua grande parcela, ganham menos de R$ 2 mil por mês – e, portanto, não têm como fazer planos de previdência complementar para se defender financeiramente adiante?



Com a reforma, do jeito que o governo deseja, aposentadoria, para a maioria, será uma miragem. Vão trabalhar até o penúltimo suspiro. Por quê? Simples: além de ter de cumprir 49 anos de trabalho para pedir aposentadoria integral – o que é uma insanidade e remonta aos tempos pré-capitalistas –, milhões de brasileiros nunca conseguirão contribuir à Previdência por décadas e décadas. Os motivo são simples: 1. Haverá aquele período de subemprego, sem registro em carteira, a inviabilizar contagem de tempo; e 2. Novas ondas de desemprego se sucederão ao longo do período, de modo a impedir que se atinja a combinação tempo de trabalho com registro e idade.

O povo tem uma certeza: o projeto vai exaurir a capacidade de trabalho da atual e das próximas gerações, sem que haja tempo razoável para o desfrute de descanso com qualidade de vida. Ela, a população, não sabe fazer contas atuariais – nem entende o significado dessa expressão. Sabe, isto sim, que vai ter de “ralar”muito mais do que até agora. Enxerga o projeto do governo como uma maldade extrema.



Como o governo não sabe comunicar os benefícios futuros da reforma, sobrou, na prática, a percepção negativa. Diante dessa convicção, a população que vota nas urnas identificará um inimigo pessoal em cada político que votar a favor da proposta. Alguém duvida disso? Eles, os políticos profissionais, vão correr o risco de não se reeleger ou galgar outras posições na estrutura de poder? A eleição de 2018 está aí, próxima. Apostar que o povo sempre esquece tudo poderá ser um grande equívoco desta vez.



Há 30 anos, esboça-se um diálogo sobre o assunto. A omissão foi imensa e raros ousaram tocar no assunto indigesto. Michel Temer ousou. Ganhará as bençãos de todos os que aprenderam o que é matemática atuarial, tão ao gosto de contadores e economistas. Temer tem repetido, várias vezes, que quer ser lembrado na história como o presidente que fez as reformas que o País reclamava. Talvez consiga fazer as reformas. Poderá ser lembrado de maneira menos desfavorável se concordar em reduzir a idade mínima para 62 anos, por exemplo. Isso, por si só, daria um respiro. Tão importante quanto é incluir toda a classe política e os militares, indistintamente,

no mesmo balaio dos brasileiros comuns.



Equidade, pelo menos.