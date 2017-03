Chuva causa estragos na tarde desta quarta-feira em Joinville

Chuvas 01/03/2017 | 18h26

emcausou estragos principalmente na região Leste da cidade. Os bairros Iririú e Aventureiro foram os mais afetados. As ruas Iririú e Tuiuti ficaram alagadas, e os dois bairros tiveram registros de quatro. A área central também teve pontos de alagamento.O volume deda última hora foi de 30mm, mas o que agravou foi o vento, que atingiu 75 km/h na primeira edição após o temporal. Na região rural do bairro Vila Novas, na última hora, foram 70 milímetros de chuva, mas a localidade não registrou incidentes.Até o momento, a Defesa Civil contabiliza sete quedas de árvores, mas estima que o número deve aumentar. Uma delas fechou a avenida Edgar Nelson Meister, que dá acesso a Univille. A árvore foi retirada no final da tarde e o trânsito foi liberado.O 8º Batalhão da Polícia Militar em Joinville também teve parte de sua cobertura danificada pela chuva e ventos. Lonas foram colocadas pelo órgão estadual no local com apoio dos policiais.