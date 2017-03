 CEU do Aventureiro é uma conquista da comunidade

AN no Aventureiro 31/03/2017 | 06h01 Atualizada em





Todas estas atividades realizadas no CEU são gratuitas

Com 7 mil metros quadrados, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do bairro Aventureiro é uma conquista que dá orgulho para a comunidade. A construção do complexo foi uma das reivindicações do Aventureiro em Ação, projeto que contou com a participação de mais de cinco mil moradores, de acordo com Fernandes dos Santos, atual coordenador do espaço.

No CEU, há praça de esporte e lazer, salas multiúso, biblioteca, cineteatro, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground, quadra poliesportiva coberta e quadra de areia. No local, funciona uma base do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e a Subprefeitura da Região Nordeste.

O espaço não foi inaugurado oficialmente, mas já é usado parcialmente pela comunidade desde 2013. A Prefeitura informou que não há previsão para inauguração oficial, mas que fará assim que for efetivada a compra de itens de vestimentas cênicas, que está em fase de licitação. O contrato de construção do CEU junto ao Ministério da Cultura teve início em 26 de junho de 2012 e tem vigência até 30 de junho de 2017.



Todas as atividades oferecidas no CEU são e devem ser gratuitas. Às terças e quintas-feiras, ocorrem os treinos de vôlei. Uma das alunas é a Pietra Mahara, 11 anos, que estuda na Escola Municipal Senador Carlos Gomes de Oliveira. Ela diz que já treina vôlei há dois anos e quer se profissionalizar no esporte.

Há menos tempo frequentando os treinos, também está seu irmão, Caique Magalhães Alves, 11 anos, que estuda na Escola Básica Professor João Rocha. O professor Marcio Jonathan Rosa explica que as aulas são para crianças e adolescentes de oito a 16 anos que participam do Programa de Iniciação Desportiva (PID). Eles também competem contra times de outras regiões da cidade.

O professor explica que os alunos passam por uma triagem e precisam estar matriculados em uma escola.Outra atividade realizada no CEU é a aula de violão, que conta com cerca de 55 alunos matriculados. Trata-se de uma extensão da Casa da Cultura. E tem vaga para quem quiser participar.

Na tarde de 16 de março, a pequena Rafaela de Campos Pederssetti, seis anos, fazia sua primeira aula. O violão que ela usava para aprender os primeiros acordes é do irmão Felipe, de dez anos. Ele também fazia aula de violão, mas agora quer tocar guitarra. A mãe dos dois, Evandina de Campos, conta que fazia aulas de zumba ali, mas teve que parar por recomendação médica. Agora, revela que junto com outros pais pede para que as aulas de judô que eram dadas no espaço voltem a ser oferecidas para a comunidade.



O CEU foi construído com recursos do Ministério da Cultura (R$ 3,5 milhões) e da Prefeitura (R$ 161 mil), por meio do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2). A escolha do bairro Aventureiro para a implantação do espaço, que começou a ser construído em 2012, se deu porque a região se encaixa nas características propostas pelo projeto. Todos os dias, há atividades no CEU do Aventureiro, mas o alcance destas atividades poderia ser ainda maior se o espaço já tivesse sido inaugurado oficialmente.

A gestão dos CEUs é compartilhada entre a Prefeitura e a comunidade, por meio de um grupo gestor, que fica encarregado de criar um plano de gestão e conceber o uso e programação dos equipamentos. Alcione de Cassia Santos representa a comunidade neste grupo. Ela lamenta pela demora na inauguração porque acredita que se o espaço for oficialmente entregue, a divulgação das atividades será mais ampla.

A presença da subprefeitura no CEU do Aventureiro é questionada por alguns moradores, já que o espaço utilizado pelo órgão poderia ser ocupado com atividades.



*Alex cursa jornalismo no Bom Jesus/Ielusc e é estagiário no ¿A Notícia¿