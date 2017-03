Cepat de Joinville divulga novas vagas de emprego

Há vagas! 20/03/2017 | 15h02

O Centro Público de Atendimento ao Trabalhador (Cepat), órgão da Prefeitura de Joinville, divulgou nesta segunda-feira, novas vagas de emprego. No total, são 26 novas ofertas, além de outras ainda não preenchidas. Há oportunidades para mulheres e homens, pessoas com deficiência e com ou sem experiência.

Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Algumas vagas são exclusivas para pessoas com deficiência como a de operador de processo de produção, servente de limpeza, empacotador e assistente administrativo.

As vagas são para trabalhar em diferentes bairros da cidade. A maioria exige seis meses de experiência na função, mas para alguns cargos, não há exigência de experiência.



Os interessados devem comparecer ao Cepat, na rua Abdon Batista nº342, perto do Mercado Público. É preciso levar carteira de trabalho, CPF, RG e CEP do endereço onde mora.