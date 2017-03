Cepat de Joinville divulga novas 62 vagas de emprego

Há vagas! 07/03/2017 | 09h40

A Prefeitura de Joinville, através do Centro Público de Atendimento ao Trabalhador (Cepat), divulgou novas vagas de emprego. No total, são 62 vagas em aberto entre novas e outras já divulgadas. Há oportunidades para mulheres e homens, pessoas com deficiência e com ou sem experiência.

As ofertas são para trabalhar em diferentes bairros da cidade e para pessoas que tenham desde ensino fundamental incompleto até o superior completo.



As vagas novas são: agente de vendas de serviços, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, cozinheiro geral, oficial de serviços diversos na manutenção de edificações, técnico em manutenção de equipamentos de informática e técnico em segurança do trabalho.



Também são oferecidas vagas para analista de sistemas web, auxiliar de cozinha, barman, auxiliar técnico de montagem, chefe de cozinha, extrusor de fios e fibras de vidro (laminador), padeiro, vendedor porta a porta, torneiro cnc, desenhista projetista de iluminação publica, churrasqueiro, garçom e gerente de restaurante.



Algumas oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência: ajudante de carga e descarga, porteiro, operador de caixa, assistente administrativo, auxiliar administrativo, empacotador a mão, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de caixa e operador de processo de produção.



Os interessados devem comparecer ao Cepat, na rua Abdon Batista nº342, perto do Mercado Público. É preciso levar carteira de trabalho, CPF, RG e CEP do endereço onde mora.



Confira lista com vagas: