Centro de Valorização da Vida abre vagas para voluntários em Joinville

O posto do Centro de Valorização da Vida (CVV) de Joinville realiza no mês de março seleção para novos voluntários. O curso inicial será realizado no sábado, 18 de março, no plenarinho da Câmara de Vereadores, das 8 horas até as 18 horas, com intervalos para coffee break e almoço.



As inscrições devem ser realizadas antecipadamente até o dia 17 por e-mail no joinville@cvv.org.br, por telefone no 47-3422-0800 (todos os dias das 7h30 até as 11h30), também na fanpage CVV/Joinville ou por Whatsapp 47-98841-5935 e 47-99963-8413. O curso é gratuito.



O CVV trabalha com o atendimento de apoio emocional e prevenção ao suicídio. É uma organização não governamental sem fins lucrativos, ligação político-partidária ou religiosa, mantida por doações e por seus voluntários.

Os candidatos serão preparados para atendimento por telefone em plantões de quatro horas semanais e também atendimentos presenciais, ambos realizados no posto. O CVV é uma instituição de abrangência nacional que conta com 73 postos espalhados por 18 estados e um no Distrito Federal, contando com mais de 2.000 voluntários. É uma das ONGs mais antigas do Brasil, fundada em 1962 e reconhecida como de Utilidade Pública Federal desde 1973.



O que: Curso para novos Voluntários do CVV Joinville.

Quando: 18 de março, das 8h até as 18 horas, com intervalos.

Onde: Câmara de Vereadores de Joinville.

Inscrições: antecipadamente até o dia 17 por e-mail no joinville@cvv.org.br, por telefone no 47-3422-0800 (todos os dias das 7h30 até as 11h30), também na fanpage CVV/Joinville ou por Whatsapp 47-98841-5935 e 47-99963-8413.

Custo: gratuito.

Como é o atendimento?

O atendimento é feito por telefone, pessoalmente, por correspondência, chat ou e-mail. A pessoa que procura o CVV tem o sigilo assegurado, a total privacidade e anonimato. O atendimento ocorre em clima de profundo respeito e confiança. Basta que a pessoa ligue para o telefone 141, ou acesse o site www.CVV.org.br para falar com o Posto CVV de sua região.

Quem são os Voluntários?

Pessoas com aptidões para o serviço voluntário que passam por um curso teórico e prático oferecido pelo Posto. Esse curso é gratuito e ministrado periodicamente com prévia divulgação na comunidade. São pessoas maiores de 18 anos, de boa vontade, que acreditam no valor da vida e dispostas a conversar com outras pessoas em seus momentos de vulnerabilidade emocional.