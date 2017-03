Centenas de pessoas fazem fila por vaga de emprego na Tupy, em Joinville

Livre Mercado 08/03/2017 | 07h32

A Tupy está buscando candidatos para o preenchimento de vagas em diversas áreas da produção – especialmente para as funções de ajudante de produção e esmerilador. Os selecionados deverão ser chamados para reposição de postos de trabalho e para a formação de banco de candidatos. Os interessados têm de ter ensino fundamental completo – a oitava série terminada, mais de 18 anos de idade e não ter participado de processo seletivo na empresa nos últimos 12 meses. Só nesta terça-feira foram entregues 580 fichas. Boa parte dos candidatos já foi atendida. Os demais serão atendidos a partir desta quarta-feira. A última vez que a metalúrgica abriu vagas, de modo a atrair tantas centenas de trabalhadores, foi há pelo menos três anos. Na fila, agora, havia candidatos com mais de dois anos sem emprego regular. Sinal de que o desemprego continua alto e a disputa por espaços é grande, principalmente onde houver possibilidade de se conseguir trabalho com carteira assinada, na expectativa de ganhos mensais fixos, assegurados os direitos sociais correspondentes.



Páscoa nos supermercados



Pesquisa da Associação Catarinense de Supermercados (Acats) indica que 45% dos empresários do setor supermercadista consultados fizeram, neste ano, igual volume de encomendas de produtos típicos da Páscoa comparativamente ao ano anterior. Quase um em cada cinco (18%) indicaram que o volume de produtos diminuiu em relação ao ano anterior. Mas mais de um quarto dos lojistas (27%) confirmou que o volume de produtos comprados junto aos fornecedores aumentou.



Só vai melhorar



O anúncio de queda do PIB, de 3,6%, no ano passado, não surpreendeu ninguém. Era bola cantada há muito tempo. Dois dados negativos inquietaram mais. O recuo de 6,6% na agropecuária no ano; e, também, o fato de no quarto trimestre o indicador do desempenho geral da economia ter diminuído 0,9% ante o terceiro trimestre. Este número foi pior do que a queda de 0,5% esperada pelo mercado. Na ponta, significa dizer que a despesa, em 2016, teve queda de 10,2% no investimento; 4,2% no consumo das famílias. Mas o governo só conseguiu redução de 0,6% nos seus gastos. Estudo da Austin Ratings mostra que, no último trimestre de 2016, o Brasil teve o pior resultado do PIB entre 38 países analisados. Um olhar prospectivo aponta para expansão da economia entre 0,4% e 1% para 2017.



Hotelaria



A rede Laghetto Hotéis – a maior da Serra Gaúcha – prepara entrada no mercado catarinense vai entrar no mercado catarinense, via Florianópolis, mas ainda não marcou data de chegada.



Berço de R$ 300 milhões



O engenheiro Arnaldo S.Thiago assume nesta quinta-feira a presidência do Porto de São Francisco do Sul. Substitui Paulo Corsi, que passa a comandar terminal privado em Itajaí. Esta é a terceira vez que Arnaldo dirige o principal negócio da cidade litorânea no Norte catarinense. Já presidiu o porto entre 1995 e 1999; e de 2001 a janeiro de 2003. Atua na área desde 1995. E há seis anos é diretor de logística. O porto representa 70% da economia local. A grande meta é conseguir licitar, à iniciativa privada, a construção e operação do berço de atracação 401. Isso já deveria ter sido feito pela Secretaria de Portos no ano passado. Como o governo federal extinguiu a SEP, é necessário se retomar todas as negociações junto ao ministério para viabilizar a iniciativa. Ainda nem se sabe se essa licitação será feita por Brasília ou pelo próprio governo do Estado. É um negócio de R$ 300 milhões. Mesmo antes de ser lançado edital, há interessados previamente. O Grupo Marubeni é um deles.



No curto prazo



O objetivo imediato, de curto prazo, é melhorar a infraestrutura de iluminação e equacionar o gargalo dos gates com novas balanças. O porto público movimentou 10,3 milhões de toneladas de mercadorias no ano passado. Repetir o desempenho neste ano terá sido uma conquista. O problema mais sério que afeta o porto é a perda de cargas conteinerizadas. Os terminais privados de Itapoá e de Navegantes absorveram, há tempos, as cargas dos armadores Hamburg-Süd e MSC, respectivamente. E o terminal da APM, em Itajaí, levou a movimentação da Maersk. Uma comparação: de 2015 para 2016, a movimentação de cargas no Porto de São Francisco do Sul, diminuiu 18%. Então, outro esforço da administração será o de atrair mais carregamentos de madeira, celulose e de produtos siderúrgicos. Até porque, no ano passado, a movimentação de milho caiu 1,7 milhão de toneladas; a de soja, outros 350 mil, compensados, em parte, pelo acréscimo de 900 mil toneladas de fertilizantes.



Mais obras



A Rôgga Empreendimentos avança nas obras do Australis Easy Club, no bairro Santo Antônio, em Joinville. Com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 55 milhões, os trabalhos estão em andamento nas cinco torres, que totalizam 340 apartamentos. O empreendimento segue o conceito de condomínio-clube. Atualmente, a construtora está construindo 214 mil m² no Estado.



Wiest faleceu



Faleceu, nesta terça-feira, em Balneário Camboriú, o empresário joinvilense Jamiro Wiest, ex-proprietário da Wiest S/A, empresa do ramo metalúrgico.



Vendas



A Döhler realizou convenção anual de vendas, reunindo suas equipes de todo o País, em Jaraguá do Sul. A empresa lançou a nova coleção de cama, mesa e banho. Entre os dias 15 e 17, vai expor na feira de artesanato Rio Artes Manuais.



Automobilismo



Acadêmicos da Faculdade Senai de Jaraguá do Sul vão disputar a Fórmula SAE Brasil de automobilismo, em novembro, no autódromo de Piracicaba, no interior paulista. Estão preparando um carro elétrico, com patrocínio da BMW, WEG e do piloto Kreis Junior.