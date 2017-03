Celesc vai investir R$ 115 milhões em cinco anos no Norte de SC

Livre Mercado 06/03/2017 | 07h01

A Celesc vai investir R$ 115 milhões em melhorias e obras na região Norte de Santa Catarina, nos municípios que compõem a regional de Joinville. A maior arte do dinheiro será aplicado em Joinville, onde, por causa do gigantismo da economia, as demandas sempre são mais significativas. Esta é uma das novidades que o presidente da empresa, Cleverson Siewert, anunciou em entrevista exclusiva à coluna.O executivo fala, também, sobre metas técnicas e operacionais, sobre plano de demissão voluntária e até de política. Hoje, às 18h30, faz palestra na reunião plenária da Associação Empresarial de Joinville (Acij). Na ocasião, vai expor dados e fará análise sobre o panorama energético.Nós vamos falar sobre aspectos econômico-financeiros e técnico-operacionais. É uma prestação de contas desses seis anos que estamos à frente da companhia.

Que dados existem para serem apresentados?

Cleverson – Os dois principais indicadores de eficiência operacional – o de número de horas e a quantidade de vezes que os consumidores ficaram sem energia – melhoraram bastante desde 2011. No período de 2011 a 2016, nosso DEC (duração equivalente de interrupção por unidade consumidora) melhorou 25,2%. Ou seja, o tempo médio que cada consumidor ficou sem luz, em 2016, foi 25,2% menor que em 2011. No mesmo período, o FEC (frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora) baixou 27%. Ou seja, em 2016, o consumidor ficou 27% menos vezes sem luz que há cinco anos. Na relação de 2015 para 2016, o tempo caiu 12,5% e a quantidade de vezes 14,9%.

Esse é o maior desafio?

Cleverson – Sempre é. Temos metas técnicas e econômico-financeiras impostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e que precisamos cumprir. Em 2015, renovamos a concessão por 30 anos. Então, o Estado tem a concessão da Celesc até 2045. Mas, a cada dois anos, somos obrigados a atender às exigências em padrão de eficiência definidos pelo órgão regulador. Estamos cumprindo dentro do que foi decidido. As grandes lutas são mantermos o grau de investimento e atendermos aos parâmetros técnicos.

Falando em desempenho, o balanço de 2016 foi satisfatório?

Cleverson – Sim, foi. Não posso dizer os números de faturamento, e nem da lucratividade, porque somos empresa de capital aberto, listada na Bovespa. Vamos publicar o balanço no dia 22 de março, depois de reunião do conselho de administração.

Estão previstos investimentos novos para Joinville?

Cleverson – Vamos investir R$ 115 milhões nos próximos cinco anos nos municípios que integram a regional Norte. Mais da metade do valor será destinada a obras em Joinville.

AN – Um dos desejos do comércio da região central da cidade de Joinville é ampliar os serviços de fiação subterrânea. Isso será feito?

Cleverson – Sim. Este é um dos nossos projetos específicos. A Celesc já fez obras de fiação subterrânea em duas etapas em Joinville. A terceira fase está à espera de definição por parte empresários e da Agência de Desenvolvimento Reginonal (ADR), para vermos quais ruas serão atendidas. Temos R$ 10 milhões para essa nova etapa.

A Celesc fez programa de demissão voluntária (PDV) no ano passado. Mais gente poderá aderir? Virá novo PDV em 2017 para reduzir custos?

Cleverson – Todas as empresas fazem ajustes, frequentemente. Precisam fazer cortes para serem mais produtivas. Nós, na Celesc, também aplicamos métricas de produtividade. Só que, como empresa pública, não temos toda a flexibilidade das companhias privadas. Por exemplo, temos a Lei de Licitações, a 8666, a obedecer.

Haverá novo plano de demissões neste ano?

Cleverson – A primeira rodada de PDV ocorreu em dezembro passado. Tiramos a gratificação com 25 anos de trabalho e o ganho extra por anuênio. E outra fase do PDV deverá acontecer, sim.

Isso já está montado?

Cleverson – Não. O conselho de administração decidiu que, antes, é necessário estruturar novo planos de cargos e salários e novo plano de previdência dos servidores. Os funcionários atuais ficam com seus direitos garantidos. Para os novos funcionários que entrarem na companhia, haverá mudanças. Estamos discutindo com a Intersindical. O importante é fazermos essa construção em conjunto.

O senhor demonstrou interesse pela política partidária há uns dois anos. O senhor quer ir para a atividade político-partidária e disputar eleições?

Cleverson – Não vou procurar a política. Se a política me procurar... E se entenderem que posso ser útil, estarei à disposição. Mas entendo que sou melhor atrás dos holofotes.

Seu mandato acaba quando?

Cleverson – O mandato da atual diretoria da Celesc termina no final de 2017. Podemos ter mais dois mandatos. Cada um de três anos. Então, se o conselho assim entender, podemos ficar até dezembro de 2023.