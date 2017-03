Celesc anuncia projeto para regulamentar compartilhamento de cabos na rede

Economia 29/03/2017 | 06h41

O presidente da Celesc, Cleverson Siewert anunciou, durante encontro na Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, projeto para regulamentar o compartilhamento de cabos na rede de energia elétrica no Estado. Disse que existe uma normativa da Aneel e Anatel para que as concessionárias disponibilizem espaço nos postes para as empresas de telefonia e de televisão a cabo.



Jaraguá do Sul tem 27 mil dos 2,8 milhões de pontos de cabeamentos no Estado. A Celesc fará investimentos de R$ 50 milhões em duas novas subestações, e na modernização da rede de transformadores para melhorar a qualidade da energia ofertada às empresas da região do Vale do Itapocu.



Passaredo

A Prefeitura de Joinville está empenhada em atrair voos da companhia aérea Passaredo para o Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola. Visita com este propósito deverá ser feita ao comando da empresa, em Ribeirão Preto (SP), no mês de abril. A Passaredo é focada em aviação regional. A Prefeitura também tentará convencer a Gol a ampliar número de voos para Joinville.



Fábrica de chicotes

A Kromberg & Schubert do Brasil inaugura sua fábrica de chicotes elétricos e automotivos nesta quarta-feira, dia 22, em Mafra. De acordo com termo de compromisso assinado em 20 de junho de 2016, a companhia vai investir

R$ 40 milhões, com a progressiva criação de 700 postos de trabalho.



Ernestão

O empresário Álvaro Bogo, ex-presidente da Acomac, assumiu a direção do Caxias neste mês. Ele planeja recuperar o patrimônio do Estádio Ernesto Schlemm Sobrinho. De início, com projetos e levantamento de custos. Bogo explica que a área remanescente do estádio comporta um gramado de dimensões oficiais, padrão Fifa, e espaço suficiente para arquibancadas até 15 mil lugares.



Pronta

A nova sede dos Bombeiros Voluntários de Joinville será entregue nesta quarta-feira. A Perville construiu o espaço de 2.506 metros quadrados. Com soluções sustentáveis, o prédio conta com tecnologia pré-fabricada e reaproveitamento de água da chuva para abastecimento dos caminhões de combate à incêndio.



Sem recurso

O Sindicato dos Mecânicos de Joinville e Região não vai entrar com recurso contra a venda da massa falida da Busscar Ônibus, realizada pela 5ª Vara Cível de Joinville, em sentença dada na terça-feira passada. A decisão foi consequência de avaliações de economistas, especialistas em vendas de massas falidas, do Dieese, e, especialmente, a possibilidade do surgimento de novos empregos que a nova empresa vai proporcionar.



Extraconcursais

O sindicato entrou com um agravo junto ao processo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para que a Justiça determine o pagamento, de forma igualitária, a todos os trabalhadores, independentemente da classe jurídica a que pertencem nos autos do processo. É muito improvável que os desembargadores aceitem o recurso porque a lei fala em atender, prioritariamente, os ex-trabalhadores extraconcursais, que somam só um terço do total de ex-funcionários.



No TSE

O julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma-Temer “tende” a iniciar na próxima semana. Em seguida, deverá ser suspenso. Pedidos de vista não vão faltar.



Balanço

O BRDE divulga nesta quinta-feira o seu balanço de 2016.