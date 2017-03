Carro é arrastado por trem em acidente em Joinville

Trânsito 06/03/2017 | 15h19 Atualizada em

Um acidente assustou quem passava pela zona Sul de Joinville na tarde desta segunda-feira. Um Peugeot 408 foi arrastado por cerca de 50 metros por um trem que passava pelos trilhos da rua Monsenhor Gercino com a rua Arlindo de Macedo. Apesar do susto, o motorista do veículo só teve alguns arranhões.A colisão aconteceu, segundo o motorista, porque ele tentou passar pelo trilho logo atrás de um caminhão e a roda do carro ficou presa em um buraco. Com isso, o trem não conseguiu parar a tempo e arrastou o veículo. O acidente foi registrado por volta das 14 horas e o trânsito ficou parado no local, até o trem seguir o caminho. Neste momento, o tráfego segue lento.