Caderno especial mostra as conquistas de Joinville

166 anos 09/03/2017 | 08h23

São tantas as conquistas nestes 166 anos de Joinville, que foi fácil elencar temas para os dez capítulos deste caderno especial em comemoração ao aniversário.

Você vai encontrar os feitos da área médica; a história do primeiro corpo de bombeiros voluntários do Brasil; a consagrade história política de Pedro Ivo Campos e Luiz Henrique da Silveira; os momentos gloriosos do JEC; a história de algumas empresas e marcas joinvilenses que se tornaram líderes nos seus mercados de atuação; a memória da Associação Empresarial de Joinville; o segredo da melhor cerveja do Brasil, que era fabricada em Joinville; a linha do tempo do maior festival de dança do mundo e da criação da única escola do Bolshoi fora da Rússia; as curiosas histórias de Juarez Machado, Fritz Alt, Luiz Henrique Schwanke, Liselott Trinks e Fausto Rocha Júnior; o surgimento do ensino superior, um marco do desenvolvimento da cidade.

Haveria muito mais fatos, locais, eventos e pessoas que poderiam estar citados neste caderno. Mas ideia foi detalhar, para você leitor, algumas destas relevantes histórias.

Parabéns, Joinville! Boa leitura!

Clique na imagem (ou aqui) para ler o caderno especial de aniversário de Joinville