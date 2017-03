Binário da rua Santa Catarina com a São Paulo é ampliado em Joinville

Zona Sul 18/03/2017 | 13h44

O binário da rua Santa Catarina com a rua São Paulo foi ampliado entrou em funcionamento neste sábado, em Joinville. O trecho da rua São Paulo passa a ser mão única também no trecho da rua Augusto Schmidt até a rua Barra Velha (sentido Norte). A rua Santa Catarina, por sua vez também passa a ser mão única da rua Barra Velha até a rua Augusto Schmidt (sentido Sul).A rua Barra Velha a partir de agora faz a ligação da rua São Paulo para a rua Santa Catarina e a rua Augusto Schmidt faz a ligação da rua Santa Catarina para a São Paulo.O Detrans implantou as mudanças de sinalização vertical, horizontal e semafórica nas vias nesta sexta-feira e sábado.. Há possibilidade das obras de sinalização seguirem durante o domingo, dia 19. Os agentes de trânsito estão no local para orientar os motoristas.Esta é mais uma etapa da implantação do binário da rua Santa Catarina com a rua São Paulo. O objetivo é melhorar a fluidez e segurança no trânsito.