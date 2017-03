Badesc e SCGás lançam linha de crédito para gás natural

Livre Mercado 07/03/2017 | 09h54

A SCGás e o Badesc vão lançar, na ExpoFecam, em Joinville, no próximo dia 14, o Programa Badesc GNV Municípios, que coloca R$ 4 milhões à disposição das prefeituras de Santa Catarina que quiserem converter os veículos leves de suas frotas para o uso de gás natural veicular (GNV). O uso do GNV proporciona uma economia de 60% em relação a outros combustíveis. Dos 130 postos contratados, 24 estão na região Norte: 11 em Joinville, quatro em Araquari, três em Jaraguá do Sul, dois em São Bento do Sul e um em Barra Velha, Corupá, Guaramirim e Rio Negrinho.



Novo interventor na Cipla

O advogado Jabes Adiel Dasinger de Souza é o novo interventor da Cipla Indústria de Materiais de Construção S.A. e demais empresas do grupo. A nomeação foi formalizada no dia 27 de fevereiro, em decisão do juiz da 1ª Vara Cível de Joinville, Uziel Nunes de Oliveira. Jabes assume o posto com o falecimento, na semana retrasada, de Rainoldo Uessler, do Ippru, que era o interventor há vários anos. Jabes tem poderes de representação das empresas em qualquer ato de gestão ou administração de negócios da companhia do setor plástico. O processo tem o número 0059136-19.2010.8.24.0038.



EXPOGESTÃO



Clovis Tramontina, presidente do conselho de administração da Tramontina, está confirmado para a Expogestão 2017. O empresário vai participar, junto com Júnior Durski, presidente da rede de restaurantes Madero, da sessão inspiração empreendedora durante o evento, em maio.



Foco é exportar

A Brunswick do Brasil, com fábrica em Joinville, planeja vender mais de cem barcos para clientes de países da América Latina neste ano. O objetivo é obter 25% do faturamento com os negócios internacionais. Em fevereiro, a Brunswick vendeu 40 embarcações no Miami Boat Show, alcancando receita de US$ 4 milhões.



Orientações

A Receita Federal publicou orientações sobre a doação de recursos para os fundos beneficentes na declaração de Imposto de Renda da pessoa física deste ano. O estudo, feito pela Universidade de Caxias do Sul, tem 32 páginas e pode ser encontrado no endereço https://www.docdroid.net/KQzIiZ3/ucs-contbeis-ir-divulgao-online.pdf.html#page=29.



Indicador de consumo

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) iniciam a divulgação mensal do indicador de uso de crédito e de propensão ao consumo, que busca reunir dados sobre a evolução da utilização de crédito e consumo pelos clientes. O novo indicador aponta que 58% das pessoas pretendem cortar gastos no mês de março, enquanto 31% afirmam que irão manter os gastos e somente 5% disseram que irão aumentar. O levantamento também mostra que mais de um terço dos entrevistados (34%) está no vermelho. Ou seja, não conseguiu pagar todas as contas em fevereiro.



Condor cresce 8%

A Condor obteve receita líquida 7,93% maior do que no ano anterior. O lucro cresceu 28%. No ano passado, a empresa de São Bento do Sul obteve um faturamento bruto de R$ 348,1 milhões e um lucro líquido de R$ 16,5 milhões. A meta de crescimento para 2017 é superior a 10%. Para alcançá-la, irá intensificar o lançamento de novos produtos em suas quatro unidades de negócios: limpeza, beleza, higiene bucal e pintura artística e imobiliária.

Para dar suporte ao crescimento previsto, a Condor investirá R$ 9 milhões ao longo do ano. Os recursos serão aplicados na área industrial, especialmente na modernização de equipamentos e processos e na ampliação da capacidade produtiva, em tecnologia da informação e no desenvolvimento de novos produtos.



WEG nos pedágios

A WEG, em parceria com a Compsis, desenvolveu uma solução para o sistema de arrecadação das praças de pedágio nas rodovias brasileiras. A cortina de luz LS25 identifica a passagem dos veículos, em suas diversas categorias. Isso garante certeza do valor a ser arrecadado pelas concessionárias. O primeiro contrato é com a Viapar, e equipamentos já foram entregues e estão sendo utilizados em trechos de rodovias paranaenses. O produto é parte do sistema de monitoramento e arrecadação dos pedágios rodoviários. Por meio da ferramenta, é possível identificar o tipo de veículo, incluindo a contagem dos eixos suspensos, em caso de caminhões. Os dados são transformados em imagens, o que torna a cobrança ainda mais fiel.



Mudanças

Três membros do conselho de administração da Totvs renunciam a seus postos: Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, Danilo Ferreira da Silva e Sergio Foldes Guimarães. Eles permanecerão nos seus cargos até a assembleia geral ordinária e extraordinária prevista para o dia 20 de abril de 2017. Leticia Costa, Henrique Trinckquel e Gilberto Mifano serão os nomes indicados pela administração para ocuparem as vagas a serem abertas.



Campanha

A Tigre lança nova campanha publicitária produzida pela Talent Marcel Comunicação e Planejamento.



Postes

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville quer restaurar o prédio histórico. Para isso ser possível, é necessário que a Celesc desloque de lugar três postes de iluminação pública.



Hotelaria

A rede Laghetto Hotéis – a maior da serra gaúcha – prepara entrada no mercado catarinense via Florianópolis, mas ainda não marcou data de chegada.