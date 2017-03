Aumentam focos do mosquito da dengue no Jardim Sofia, zona Norte de Joinville

Saúde 06/03/2017 | 19h07 Atualizada em

A Vigilância Ambiental de Joinville alerta para o aumento de focos do mosquito Aedes aegypti no bairro Jardim Sofia, que está com 12, contra três registros há um mês. Para conter esse crescimento, a orientação com os agentes comunitários de saúde nas moradias e nas entidades comunitárias do bairro será reforçada. Eles vão alertar para a importância dos cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito causador da dengue, da febre chikungunya e da zika. A situação no bairro Boa Vista ainda permanece a mais preocupante, com uma infestação de 47 focos.



Após notificação da Vigilância Ambiental para sanar as irregularidades, o morador que não regularizar a situação estará sujeito a multa de duas a dez unidades-padrão municipais (UPM), conforme a potencialidade do risco apresentado, de acordo com a lei municipal 451, de 2015.



A equipe da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde solicita que todos os recipientes que possam acumular água sejam eliminados, a fim de evitar uma epidemia de dengue em Joinville.