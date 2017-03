ARCD vai voltar a contratar em Joinville

Portal 23/03/2017 | 06h31

A concordância do Conselho Municipal de Saúde com o novo modelo de repasse pela Prefeitura de Joinville e a iminência de assinatura do novo convênio estão levando a ARCD de volta à normalidade, aos poucos. A associação já está contratando profissionais depois das demissões dos últimos meses e o quadro deverá ficar perto do original.



Neste momento, a ARCD tenta conseguir também apoiadores privados. O repasse da Prefeitura continua em R$ 180 mil e a regulação, isto é, quem passará a ser atendido, será feita pela Secretaria de Saúde de Joinville. Em até seis meses, deverá ser quitado débito previdenciário e a ARCD terá um certo fôlego nas contas.



Voto em lista

O modelo não é exatamente o defendido pelo deputado, mas Kennedy Nunes (PSD) está convencido da adoção do sistema de listas fechadas já na eleição de 2018. Nesse formato, os eleitores votam somente em partidos na disputa para deputado (vale também para vereador). São eleitos os candidatos que estão nos primeiros lugares da lista.



Transição para 2022

O partido decide previamente a ordem dos candidatos na lista fechada. Os pequenos partidos podem se reunir em federações. Para Kennedy, que teve contatos com os presidentes do Senado e da Câmara e hoje participa de encontro em Brasília sobre o tema, a lista fechada seria transição. Em 2022, seria a vez do voto distrital (os eleitores votam em candidatos de seu distrito) com financiamento público.

IFSC

Cláudio Aragão está defendendo a instalação de uma extensão do IFSC na zona Sul de Joinville. O instituto pretendia oferecer cursos técnicos no colégio Conselheiro Mafra, mas não levou adiante a ideia. O vereador sugere a antiga escola Monsenhor Scarzello, no bairro Itaum, como sede.

Para 2018

A Secretaria de Estado da Infraestrutura prorrogou contrato com a empreiteira da duplicação da Santos Dumont, em Joinville. A obra agora ganhou mais 270 dias para ser concluída. Assim, o prazo da conclusão foi para janeiro de 2018.



Em abril

O edital de duplicação do acesso ao Distrito Industrial pela BR-101 (Hans Dieter Schmidt/Edgar Meister) deve ser lançado pelo governo do Estado em abril, em provável visita do governador Colombo a Joinville para a inauguração de nova escola de ensino médio na zona Sul, batizada com o nome de Luiz Henrique da Silveira.

Novos tetos

Em uma das últimas obras bancadas com o financiamento do BNDES (binário do Vila Nova, Ruy Barbosa, Albano etc.) o governo do Estado está preparando a troca das coberturas dos terminais de ônibus do Centro e do Itaum. A licitação de R$ 919 mil foi lançada nesta semana.



Traffic calm

Outra concorrência do pacote, de R$ 1,4 milhão para segurança de pedestres (traffic calm), foi concluída no final do ano passado e a obra ainda não começou. Ainda sobre obras do Estado em Joinville (mas esta sem relação com o BNDES), a troca da cobertura da Maternidade Darcy Vargas vai custar R$ 1,76 milhão. A empresa já foi contratada pela ADR de Joinville.

Contra

O projeto de regulamentação do transporte executivo em Joinville tem oposição de cooperativa de taxistas porque há o temor de que o serviço passe a pegar passageiros nas ruas, embora tal expediente seja proibido na proposta enviada à Câmara pela Prefeitura: é que não haverá estrutura suficiente para fiscalizar.

À espera

Também há reclamação sobre a possibilidade de as empresas prestadoras do serviço contratarem motoristas individuais, o que seria permitido somente aos taxistas. Para a cooperativa, o mais sensato seria aguardar a definição sobre novas leis de transporte de passageiros em tramitação na Câmara dos Deputados. Seja como for, haverá mobilização na Câmara dos Vereadores contra o projeto.



Mudanças nos museus



Foi formado um grupo de trabalho na Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville para decidir o futuro dos museus da Bicicleta (hoje fechado), do Ferro de Passar e o da Indústria. O futuro da Estação da Memória também está em pauta.



Saída



Lauro Kalfels deixou a assessoria de Marco Tebaldi.



Mais um



Depois dos rios do Braço e Jaguarão, o Ministério Público entrou com ação nesta semana cobrando da Prefeitura de Joinville o desassoreamento do Águas Vermelhas, na zona Oeste.