Apenas neste ano, pelo menos 39 detentos fugiram em Santa Catarina

O sistema prisional de Santa Catarina resgistrou, em média, uma fuga a cada dois dias ao longo deste ano. Os dados são de um levantamento do jornal Diário Catarinense. A maior delas ocorreu na madrugada desta quinta-feira, em Joinville, quando dez presos fugiram do Presídio Regional.



A mesma cidade é também a segunda onde mais aconteceram ocorrências do tipo. Dos pelo menos 39 detentos que conseguiram fugir no Estado, dez o fizeram em Joinville.

Itajaí é a campeã no número de presos que burlam o sistema: de janeiro até agora, 15 já conseguiram se livrar das grades de forma ilegal. Enquanto Blumenau tem o terceiro maior número, por oito presos terem fugido em uma única ocorrência.

Confira o local, a data e a quantidade de foragido de cada ocorrência:

Florianópolis, 28 de janeiro - 2 presos

Joinville, 29 de janeiro - 1 preso

Blumenau, 6 de fevereiro - 8 presos

Concórdia, 11 de fevereiro - 2 presos

Itajaí, 12 de fevereiro - 8 presos

Criciúma, 25 de fevereiro - 1 preso

Itajaí, 2 de março - 7 presos

Joinville, 23 de março - 10 presos

A Secretaria da Justiça e Cidadania se manifestou por meio de nota. Confira o texto na íntegra:



A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) informa que na madrugada desta quinta-feira, 23, por volta de 1h30, 10 presos fugiram do Presídio Regional de Joinville. O preso Adenilson Correa foi recapturado de imediato. A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) providenciou todas as medidas legais e periciais e a Corregedoria Geral da SJC já está investigando as circunstâncias da fuga.