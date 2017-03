Ajorpeme filia-se a Câmara de Desenvolvimento da Micro e Pequena Indústria da Fiesc

Economia 31/03/2017 | 06h01

A Ajorpeme se filiou à Câmara de Desenvolvimento da Micro e Pequena Indústria da Fiesc. O objetivo é iniciar uma parceria para auxiliar o desenvolvimento do segmento. A oficialização do ingresso será realizada no dia 16 de maio. A Ajorpeme será representada pelo ex-presidente Carlos Eduardo de Souza. A Ajorpeme tem 230 indústrias filiadas e, diante disso, criou o núcleo da indústria. A região Norte/Nordeste (Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Garuva, Barra Velha e Itapoá) tem 5.500 micro e pequenas empresas.



Leia outras notícias apuradas pelo colunista Claudio Loetz



Comida cara

Pesquisa divulgada pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert) mostra que o preço médio da refeição em Joinville é de R$ 34,33. É a décima quarta cidade mais cara do País. Florianópolis aparece na ponta, com valor médio de R$ 43,53. O levantamento incluiu 4.574 entrevistas em 51 municípios. O valor é maior que a média nacional, de R$ 32,94 por refeição.



Prodec

Na primeira reunião do conselho deliberativo do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec) deste ano, foram aprovados três projetos de expansão de indústrias da região Norte/Nordeste do Estado. As indústrias estão localizadas em Balneário Barra do Sul, Corupá e Major Vieira. No total, serão R$ 38.950.017 em postergação de ICMS.



– A ampliação da capacidade produtiva resultará em mais 147 novos postos de trabalho – relata o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), Carlos Chiodini.



153 dias

Todos os rendimentos que o brasileiro vai receber até o dia 1º de junho servirão somente para pagar impostos, taxas e contribuiçõe, mostra estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Iso significa que o brasileiro, neste ano, trabalhará 153 dias, ou cinco meses e um dia, somente para pagar tributos. Em 2016, os brasileiros tiveram ainda que destinar, em média, 41,80% do seu rendimento bruto para pagar a tributação sobre os rendimentos, consumo, patrimônio e outros.



Startup solidária

A startup joinvilense BeCauz já está operando em três Estados, focada em moda consciente e que se lança ao desafio de potencializar projetos de evolução humana. Entre os selecionados está o Projeto Resgate, de Joinville, que apoia crianças e adolescentes de baixa renda, bolsistas em escolas particulares, oferecendo apoio econômico e pedagógico para aumentar suas chances de êxito na escola e na vida. Na plataforma da BeCauz, o cliente poderá escolher o produto e a causa para destinar metade do lucro do produto.



Limpeza

O prefeito de São Paulo, João Dória, postou no Facebook o encontro que teve com o presidente da Condor, Alexandre Wiggers, e com outros executivos da empresa de São Bento do Sul. A Condor fará uma grande doação de produtos – vassouras e itens de higiene bucal – para o Programa Cidade Linda e creches.



Franquias

A Marisol S.A. inaugurou franquia no Boulevard Shopping Bauru, em Bauru. A iniciativa faz parte do processo de expansão da companhia, que já conta com lojas da marca em Curitiba, Campo Grande (MS), Campina Grande (PB) e Belo Horizonte.



Resultado

A Agemed teve lucro de R$ 10,8 milhões no ano passado. No ano anterior, apurou lucro de R$ 6,7 milhões. O recebimento de planos de saúde somou R$ 358,9 milhões, contra R$ 198,6 milhões verificados em 2015.



Presidente

O diretor da Univille do campus de São Bento do Sul, Gean Cardoso de Medeiros, é o novo presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico do município. Ele é mestre em ciências da computação pela Udesc e professor do curso de engenharia mecânica.