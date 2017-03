Acij de Joinville vibra com a nova lei de terceirização

Terceirização 24/03/2017 | 14h17

A Associação Empresarial de Joinville (Acij ) comemora a aprovação do projeto de lei que institui a terceirização de mão de obra para praticamente totalidade de atividades.



Leia as últimas notícias



'Vamos fortalecer o empreendedorismo e dar oportunidade, principalmente, às pequenas empresas', avalia empresário de Joinville

O presidente Moacir Thomazi resume o sentimento do empresariado joinvilense:

— Todos nós vibramos. Era o que queríamos. A avaliação é de que este é o melhor resultado possível. Embora possa acontecer, não acreditamos que haja um importante movimento na direção do aumento significativo do número de empresas via pessoas jurídicas prestadoras de serviços.

A rigor, essa possibilidade já existe atualmente e se concentra em profissionais mais especializados. O tema será analisado na reunião da diretoria, na segunda-feira, dia 27.



Advogado trabalhista adota postura de cautela



Um dos advogados trabalhistas mais respeitados de Florianópolis, Alexandre Gerent diz que foi pego de surpresa com a aprovação da terceirização irrestrita. Segundo ele, já existe um entendimento no Tribunal Superior do Trabalho (TST) vedando a terceirização das atividades-fim das empresas.



Ele acredita que a aprovação possa acarretar na demissão de funcionários de carreira, com um histórico trabalhista estabelecido, por terceirizados que ganhem menores salários. Também mostra preocupação com novas medidas que possam vir a ser aprovadas no Congresso.



— Tenho medo de qual vai ser o próximo passo. Será que vai ser a “pejotização”? A sociedade precisa discutir a matéria – opina.