Abastecimento de água está comprometido em cinco bairros de Joinville nesta segunda-feira

Cidade 06/03/2017 | 15h38

A Companhia Águas de Joinville informa que cinco bairros estão com abastecimento comprometido nesta segunda-feira. Devido a um vazamento na rua Sacadura Cabral, as regiões do Bom Retiro e Saguaçu estão sem abastecimento de água. Uma equipe já foi solicitada e o abastecimento deverá ser normalizado durante a tarde desta segunda.



Já os bairros Bucarein, Anita Garibaldi e Centro estão com o abastecimento de água interrompido nesta segunda-feira por causa de uma manutenção na rua Alexandre Schlemm.



A previsão é de que o abastecimento se normalize até às 18 horas.

A Companhia da Águas de Joinville destaca a importância da caixa da água nas residências e do uso consciente, principalmente em dias de muito calor.