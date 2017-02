Volta para casa do Carnaval registra filas em Joinville e Araquari

Trânsito 28/02/2017 | 12h20

Com a volta para a casa do feriado de Carnaval, o fluxo de veículos nas rodovias do litoral Norte de Santa Catarina começou a se intensificar na manhã desta terça-feira.



A Autopista Litoral Sul informou que cerca de 2600 veículos trafegam por hora na BR-101 em direção ao Paraná. Na BR-376, na região de Guaratuba-PR, cerca de 2400 veículos trafegam por hora em direção a capital paranaense.



Em Joinville, na BR-101, o tráfego está lento do km 44 ao 48 (sentido Curitiba), devido ao excesso de veículos. Do km 66 ao 56 da BR -101, em Araquari, o tráfego também é lento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na região de Araquari também há lentidão na BR-280. Entre Penha e Joinville, há dois pontos de lentidão, do km 63 ao 59 e do km 48 ao 44. Na BR-376, em Guaratuba, a lentidão no trânsito foi registrada do km 670 ao km 668 (sentido Curitiba).



A Autopista Litoral Sul registrou dois acidentes na BR-101. As pistas já foram liberadas. De acordo com a concessionária, foram colisões leves, sem feridos.



A previsão é de que o movimento continue intenso até 22 horas desta terça-feira. A estimativa é de que 47 mil veículos passem por Araquari pela BR -101, sendo 70% sentido Curitiba. É um movimento 30% maior que uma terça-feira normal.



Na quarta-feira, a estimativa é que 49 mil veículos passem por Araquari pela BR-101, sendo 70% sentido Curitiba. É um movimento 32% maior que uma quarta-feira normal. O tráfego intenso é esperado entre 7 e 18 horas desta quarta-feira.