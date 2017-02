Vigilância Sanitária de Joinville orienta sobre produtos naturais irregulares

Saúde 14/02/2017 | 09h30

O Serviço Vigilância Sanitária e Ambiental da Prefeitura de Joinville apreendeu nos últimos meses cerca de 500 unidades de produtos considerados irregulares em casas que comercializam produtos naturais.São suplementos e vitaminas sem registro sanitário, com rotulagem incompleta ou que indicam tratamento ou supostos benefícios para a saúde sem comprovação científica, além da falta de registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As lojas onde ocorreram as apreensões foram notificadas pelos fiscais da Vigilância Sanitária e os proprietários foram orientados a comercializarem somente produtos com registro, rotulagem completa e sem indicação terapêutica.

Diante do aumento considerável desse tipo de infração, a Vigilância Sanitária alerta aos consumidores para que façam uso de produtos regulares e somente com indicação médica ou de nutricionista.

“O uso de suplementos e vitaminas sem o acompanhamento médico ou de nutricionista pode ser prejudicial à saúde”, reforça a coordenadora do Serviço Vigilância Sanitária e Ambiental, Edilaine Pasquali.

Aproximadamente 50 estabelecimentos registrados no Sistema de Vigilância Sanitária são fiscalizados em Joinville. Os produtos apreendidos foram encaminhados para o aterro sanitário.

As denúncias de vendas irregulares podem ser feitas na Ouvidora Municipal pelo telefone 156 ou no site da Prefeitura.