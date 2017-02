VÍDEO: Salas alagam durante aula em escola municipal de Joinville

Chuva 24/02/2017 | 14h48

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma sala de aula alagada na tarde desta quinta-feira em Joinville. Em apenas uma hora, volume de chuva de uma semana inteira causou congestionamentos e alagamentos na cidade.



Publicada por um professor, a gravação mostra estudantes da Escola Municipal João de Oliveira, localizada na zona Sul, fugindo da água em cima das carteiras.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



Outras cinco salas também ficaram alagadas no colégio. Apesar da situação complicada, alguns alunos aparecem no vídeo rindo e se divertindo. Quando uma mochila cai na água, o professor adverte e pede cuidado aos estudantes.



Em nota, a Prefeitura de Joinville informou que houve infiltração de água da chuva durante o temporal e que fará melhorias na estrutura.

- Por causa da ocorrência, as aulas foram suspensas ontem à noite (as aulas da tarde foram mantidas). Nesta sexta-feira, foi feita a limpeza do local. As aulas voltaram normalmente. A equipe de manutenção da Secretaria de Educação foi acionada para fazer as melhorias na estrutura - diz a nota.



Leia também:

Cerca de mil unidades consumidoras ainda estão sem energia elétrica

Chuvas comprometem abastecimento de água na região Central



No Facebook, o vídeo já tem mais de 350 compartilhamentos.



VEJA UM TRECHO DO VÍDEO: