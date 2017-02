VÍDEO: Em brincadeira imprudente, homem faz esporte radical em rua alagada de Joinville

Clima 23/02/2017 | 21h13

Em mais um dia de caos no trânsito e transtorno para os joinvilenses por causa de alagamentos causados após um temporal, um vídeo gravado na cidade ganhou destaque na internet. Nas imagens, um homem aparece fazendo wakeboard (esporte aquático no qual uma pessoa se equilibra em uma prancha enquanto é puxado por uma lancha, neste caso, por um carro, por meio de uma corda).

Confira as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Empresas criam trajeto alternativo para ônibus devido às chuvas



O vídeo, aparentemente gravado nas ruas da região central de Joinville e do bairro Atiradores, foi visualizado mais de 96 mil vezes em menos de duas horas. Apesar de ser encarado com humor por muitos internautas, mostra um ato de imprudência. Segundo a Guarda Municipal, a circunstância é muito incomum e, se o motorista fosse flagrado, poderia ser multado.



A infração se enquadra no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que proíbe de utilizar um veículo em via pública para manobra perigosa, considerada multa gravíssima que, se, multiplicada por dez, daria aproximadamente uma punição de R$ 2.934. Além disso, a atitude também se enquadra em contravenção penal.

Confira o vídeo