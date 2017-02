Susto 08/02/2017 | 19h09

Um vazamento de gás no shopping Cidade das Flores mobilizou equipes dos Bombeiros Voluntários por volta das 15h20 desta quarta-feira na região central de Joinville.



Quatro veículos dos bombeiros se deslocaram até o shopping, mas a situação foi controlada com tranquilidade. Ninguém se feriu e não houve danos à estrutura do local.