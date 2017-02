Vazamento compromete abastecimento no Centro de Joinville nesta segunda

Atenção 13/02/2017 | 11h51

De acordo com a Companhia Águas de Joinville, equipes já estão no local para consertar o vazamento

De acordo com a Companhia Águas de Joinville, equipes já estão no local para consertar o vazamento Foto: Emerson Souza / Agencia RBS

A Companhia Águas de Joinville informa que um vazamento na rua Jaguaruna compromete o abastecimento de água no bairro centro nesta segunda-feira.



Uma equipe da companhia está no local para realizar o reparo. A previsão é que o abastecimento na região seja normalizado no final da tarde de hoje.



A Águas de Joinville pede a compreensão de todos e reforça a importância do uso de caixa-d’água e do consumo consciente. Mais informações pela central de atendimento 115.



Leia as últimas notícias de Joinville e região