Trânsito é liberado em parte do corredor de ônibus na Rua São Paulo

Motoristas que trafegam pela rua São Paulo estão autorizados a passar pelo corredor exclusivo de ônibus no trecho entre as ruas Monsenhor Gercino e Cel. Francisco Gomes, em virtude de obras no local.



Nesta quarta-feira, as máquinas trabalhavam logo à frente, entre a Francisco Gomes e Inácio Bastos, onde o trânsito seguia em uma pista. Com o afunilamento do tráfego naquele ponto, o congestionamento é certo. Motoristas devem ter paciência ao transitar pela região.



À medida que os trabalhos forem evoluindo, outros trechos do corredor de ônibus podem ser liberados, informou o Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans). Nesta fase, a Prefeitura trabalha na construção de calçadas e na preparação para a pavimentação em concreto nas áreas próximas aos abrigos de ônibus, entre as ruas Monsenhor Gercino e a Inácio Bastos.



A obra completa na rua São Paulo vai desde a intersecção com a rua Monsenhor Gercino até a Ministro Calógeras. A via receberá pavimentação, calçadas, sinalização e projeto paisagístico. A Prefeitura espera estar com tudo pronto daqui a seis meses.



Avaliada em R$ 5,1 milhões, a obra está sendo executada com recursos do financiamento da Caixa Econômica Federal dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) – Mobilidade Médias Cidades.



O contrato global do programa é de R$ 105 milhões e prevê outras obras no sistema viário urbano de Joinville. A próxima via que receberá melhorias será a Albano Schulz.