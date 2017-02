Temporal deixa ruas alagadas e provoca queda de energia em Joinville e região

Clima 23/02/2017 | 16h17

A chuva desta quinta-feira já começou a alagar as ruas de Joinville. Segundo a Defesa Civil de Joinville, os principais problemas de alagamento ocorrem na zona Sul. Às 16 horas, a rua Santa Catarina, no trecho perto da rua Olaria, no bairro Floresta, já estava cheia, da mesma forma que a rua Botafogo. Em frente à Arena Joinville, na rua Inácio Bastos, no Bucarein, a água começa a subir e na rua Gothard Kaesemodel, em frente à Unisociesc, há alagamentos nos dois lados da rua, deixando apenas a pista livre para os carros.



O mesmo acontece na região central, com focos na rua Ministro Calógeras, na Visconde de Taunay e na Nove de Março.



A região também começou a apresentar problemas na rede elétrica. Às 16h30, 18.748

unidades estavam sem energia em Joinville, principalmente nos bairros Vila Nova, Nova Brasília, Boa Vista e Centro. Bairros de Jaraguá, Corupá e Schroeder também enfrentam problemas de queda de energia.



A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta às 14h15 desta quinta-feira informando que o Litoral Norte de Santa Catarina será atingido por pancadas de chuva com descargas elétricas (raios) até a manhã de sexta-feira, com ventos de até 60 km/h.