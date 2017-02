Secretaria do Meio Ambiente de Joinville realiza mutirão para limpeza de praças e parques

Turismo 08/02/2017 | 18h50 Atualizada em

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) está realizando mutirão para a limpeza e manutenção de parques e praças em Joinville, locais bastante frequentados por moradores e turistas. nesta semana, já foram contemplados com a ação o Parque Zoobotânico, a Rua das Palmeiras e o Parque Porta do Mar, no bairro Espinheiros.



Confira o estado de conservação dos cartões-postais de Joinville



Ontem, as equipes trabalharam no Parque Morro do Finder, no bairro Bom Retiro. Até o final de semana, a programação prevê ações no Parque da Cidade, nos setores Bucarein, Guanabara e Sambaqui.



O trabalho está sendo coordenado pela gerência de Parques, Praças e Rearborização da Sema, criada pela reforma administrativa deste ano.



Fique de olho

Ações já realizadas

Parque Zoobotânico: instalação de novos brinquedos, manutenção dos brinquedos com problemas, pintura e reparos nos banheiros.

Rua das Palmeiras: jardinagem, roçada completa e recolhimento dos bancos para pintura. Nos próximos dias os bancos serão reinstalados e as áreas de descanso receberão pó de brita.

Parque Porta do Mar: jardinagem, manutenção da cerca de guarda-corpo, roçada, pintura de meio-fio, plantio de flores e manutenção de placas indicativas.

Ações em andamento

Parque Morro do Finder: jardinagem, manutenção dos banheiros, pintura da sede, limpeza das trilhas e instalação de placas de identificação dos acessos. O mirante do Parque Morro do Finder será reformado e liberado para o público.

Parque da Cidade: setor Bucarein (ao lado da Arena): reforma de quatro tabelas de basquete com colocação de novas cestas e instalação de mais duas tabelas de basquete.

Setor Guanabara: reforma da tabela de basquete existente, colocação de mais uma tabela de basquete na quadra de cimento, roçada e plantio de árvores.

Setor Sambaqui: roçada completa, limpeza e reforma do mirante.