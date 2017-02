Reforma administrativa vai atrasar estudos sobre novo concurso público da Prefeitura de Joinville

AN Portal 28/02/2017 | 09h47

A reforma administrativa vai atrasar os estudos sobre o novo concurso público da Prefeitura de Joinville porque agora terão de ser refeitas as consultas sobre as vagas necessárias para cada pasta. O concurso ainda pode sair em 2017, mas não tem data definida e pode ficar para o ano que vem, ou quem sabe mais adiante ainda.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Leia mais notas de Jefferson Saavedra



Na semana passada, a Prefeitura informou que é falsa a informação que circula em redes sociais sobre lançamento de edital e abertura de inscrições para concurso público.

A Prefeitura de Joinville informa que todos os atos oficiais do poder público são inicialmente publicados no Diário Oficial do Município e, em seguida, sendo de amplo interesse da comunidade, são divulgados por meio de comunicados e textos jornalísticos pela Secretaria de Comunicação.