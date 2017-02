Rede municipal de Joinville inicia as aulas na segunda-feira, dia 6

Educação 03/02/2017 | 18h47

Ascomeçam na segunda-feira, dia 6, para os 63,3 mil alunos da, no ensino fundamental e nos. Somente no novo, no bairro, em função das últimas chuvas, as aulas vão começar no dia 13 de fevereiro. Outro novo CEI, o, no, vai abrir as portas normalmente no dia 6. Em 2017, serão 200 dias letivos.tem hoje 84 escolas e 68 CEIs, já contando com estes dois novos. Os 4.784 funcionários da educação retornaram às atividades no dia 1º de fevereiro. Ao final do processo de homologação de unidades conveniadas, outros três mil alunos serão incorporados à educação infantil. Nos primeiros dias de aula, as diretoras costumam fazer reuniões com os pais.— É muito importante que o pai participe dessas reuniões, que conheça o gestor da escola, o professor de seu filho, o espaço que a unidade oferece. A participação do pai é fundamental para o sucesso escolar do filho — disse a diretora executiva daTodos os alunos, da pré-escola até o ensino fundamental 2, vão receber o uniforme de verão nas primeiras semanas de aula. Osjá estão nas escolas e contam com uma camiseta de manga curta, uma regata, uma bermuda de tactel (para meninos) ou bermuda de suplex ou short-saia (para meninas).Todos os estudantes vão receber os. Neste ano, aadotou novos livros que serão usados em todas as escolas.— Os livros foram escolhidos pelos próprios professores por meio de. Agora, todos os alunos da rede vão utilizar os mesmos livros. Antes, cada escola escolhia o seu — explicou a diretora.básicos são distribuídos gratuitamente para famílias comprovadamente de baixa renda inscritas nopara programas sociais.Durante o recesso escolar, as seguintesreceberam reforma e ampliação: João Costa, Valentim João da Rocha, Arinor Vogelsanger, Bernardo Tank e Orestes Guimarães. Obras emergenciais foram realizadas nas seguintes unidades: EM Senhorinha Soares, EM Hilda Anna Krisch, EM Heriberto Hülse, EM Virgínia Soares, CEI Fátima, CEI Itaum, EM Plácido Xavier Vieira, CEI Pequena Sereia, CEI Branca de Neve, CEI Arte e Vida, CEI Odorico Fortunato, EM Abdon Batista e EM Monsenhor Scarzello.