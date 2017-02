Recapeamento na rua Lages deixa trânsito lento no Centro de Joinville

Trânsito 10/02/2017 | 12h34

O último dia de obras na rua Lages deixa o trânsito lento no centro de Joinville. Motoristas que trafegam pela Doutor João Colin no sentido Centro para Zona Norte enfrentaram filas na manhã desta sexta-feira.



A obra na Lages está prevista na ação de recapeamento iniciada pela Prefeitura no começo de 2016. Ao todo serão 51 ruas de 24 bairros que receberão o recape.

De acordo com a Prefeitura, estão previstas obras em outras ruas da região central nos próximos dias: Duque de Caxias (Centro), Jaguaruna (Centro), Pastor Fritz Bühler (Centro), Tijucas (América). O trabalho se estende a vias em alguns bairros de Joinville.

A Prefeitura orienta os motoristas a procurarem rotas alternativas para fugir dos pontos de maior tráfego durante as obras. Os horários de pico também devem ser evitados, sempre que for possível.

Outros pontos de atenção

A obra na rua Iririú, próximo ao cruzamento com a rua Videira, também gera pontos de fila na região. A Prefeitura está colocando nova tubulação na rede de drenagem para que, posteriormente, rua Piratuba receba pavimentação.







Neste sábado, o cruzamento será totalmente interditado, das 7 às 19 horas. A partir da segunda-feira (13) o trânsito no local estará liberado novamente em duas pistas. A próxima etapa do trabalho será a colocação de novos tubos na rua Dom Bosco.