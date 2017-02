Reajuste do pedágio da Autopista Litoral Sul entra em vigor nesta sexta-feira

Vai ficar mais caro 23/02/2017 | 12h11

A partir da zero hora desta sexta-feira, a tarifa básica de pedágio no trecho da Autopista Litoral Sul será reajustada para R$ 2,60, conforme portaria publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. O trecho sob concessão compreende as rodovias BR-116/Contorno Leste, BR-376/PR e BR-101/SC, com cinco praças de pedágio entre Curitiba e Palhoça, nos munícipios de São José dos Pinhais, Garuva, Araquari, Porto Belo e Palhoça.



De acordo com a Autopista, o percentual de reajuste aprovado foi de 13,04%, e considerou a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses, as desapropriações do Contorno Rodoviário de Florianópolis e o reequilíbrio do contrato de concessão relacionado a Lei dos Caminhoneiros, que prevê a não-cobrança dos eixos suspensos para caminhões vazios e o aumento da tolerância dos limites de peso, passando de 5% para 10%. A mudança, segundo a concessionária, causa o incremento do sobrepeso no pavimento e consequentemente o desgaste prematuro, acarretando no aumento do programa de manutenção do pavimento.



Este é o nono ano de concessão da Autopista Litoral Sul, que iniciou a operação no dia 14 de fevereiro de 2008. Nesse período, a concessionária afirma ter investido R$ 2,3 bilhões para construção de 84 quilômetros de vias marginais, 30 quilômetros de terceiras faixas, 34 passarelas, 8 trevos em desnível e obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis. Esse investimento, segundo a Autopista, também possibilitou a operação 24 horas nas rodovias, com socorro de guincho, resgate pré-hospitalar e inspeção.



Em nove anos, 1,7 milhão de atendimentos foram realizados, informou a concessionária. Nos últimos cinco anos, a Autopista afirma que o índice de vítimas fatais reduziu em 16% e o de acidentes em 15%. Além da operação 24h das rodovias, a Autopista dará sequência a obras que estão em andamento, como o Contorno de Florianópolis em Santa Catarina e os trevos da BR-376 no Paraná.



Confira os novos valores: