Promeiro lote de ajuda humanitária é entregue neste sábado, em Joinville

Solidariedade 11/02/2017 | 13h42 Atualizada em

A manhã deste sábado serviu para renovar as esperanças de algumas famílias no bairro Fátima, zona Sul de Joinville. Cerca de 40 lares que sofreram com as cheias no final de janeiro receberam o lote de ajuda humanitária enviado pela Defesa Civil de Santa Catarina. No total, 171 famílias serão contempladas.



Olhando pelo portão, Fernando Luis Ferreira, morador da rua Comandante Alberto Lepper, aguarda ansioso a chegada do caminhão com o material. Ele e a esposa Raquel moram na casa com mais 5 filhos pequenos. As cheias destruíram muitos móveis e eletrodomésticos dentro da casa, a água chegou a quase um metro de altura no interior do seu quintal.



- Eu cheguei do trabalho no dia e estava tudo cheio. Perdemos muita coisa, essa ajuda veio em boa hora – comenta ele.







Durante este sábado serão distribuídas cestas básicas, kits de material de limpeza e colchões (um de casal e dois de solteiro) para as famílias cadastradas, assim como a de Fernando. Além de travesseiro, lençóis e coberta. A ação conta com o apoio de voluntários e entidades parceiras que auxiliam no mutirão de distribuição.



A listagem das famílias que necessitam de apoio foi feito com base nos dados de regiões atingidas da Defesa Civil com o auxílio do cadastro da Secretaria de Assistência Social.

De acordo com o secretário Vagner Ferreira de Oliveira, a distribuição do material deve continuar durante a próxima semana já que o lote total está chegando aos poucos em Joinville. Joinville. Outras famílias de bairros da zona Sul da cidade, como Petrópolis, Floresta e Boehmerwald devem receber estes materiais.