Prefeitura retira chafariz em frente ao Mercado Público de Joinville

Infraestrutura 16/02/2017 | 18h56

A Prefeitura retirou nesta quinta-feira o chafariz instalado na praça Hercílio Luz, no Mercado Público Municipal de Joinville. No local, a subprefeitura Centro-Norte vai manter o espaço para passeio público.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



A estrutura chegou a ser reativada em novembro de 2014, após oito anos sem atividade. No entanto, nos últimos anos o chafariz começou a apresentar problemas de infiltrações. Após avaliação técnica, foi decidida pela desativação total.