Prefeitura de Joinville pede R$ 19,8 milhões ao Governo Federal para áreas atingidas pelas cheias

Chuvas em janeiro 10/02/2017 | 13h59

A Prefeitura de Joinville apresentou na manhã desta sexta-feira ao Governo Federal o pedido de liberação de R$ 19,8 milhões para o restabelecimento de serviços essenciais que foram atingidos pelas cheias no final de janeiro.



O ofício com as reivindicações de Joinville foi entregue pelo prefeito Udo Döhler ao secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Renato Newton Ramlov, durante encontro na sede da Prefeitura.



“O que estamos pedindo é para recompor a situação anterior às cheias. Se Joinville não for socorrida e tivermos a repetição de um fenômeno igual ao que ocorreu no dia 30 de janeiro, seguramente teremos uma tragédia na cidade”, alertou o prefeito.



Além dos recursos financeiros, a Prefeitura de Joinville solicitou por parte do Governo Federal o reconhecimento do decreto de situação de emergência (já homologado pelo Governo do Estado) e a possibilidade da movimentação da conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelos trabalhadores que tiveram suas casas atingidas pelas cheias.



O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil prometeu avaliar todas as situações e liberar os pedidos de Joinville da forma mais rápida possível. O reconhecimento da situação de emergência, segundo ele, deve ser feito no início da próxima semana. “A liberação dos recursos vai depender da avaliação do Plano de Trabalho que será apresentado pelo município”, informou Renato Ramlov.



A Prefeitura pretende utilizar os recursos para o restabelecimento de serviços essenciais, como os sistemas de macro e microdrenagem que foram comprometidos em sua eficácia, a recuperação das pontes, pavimentação, muros de arrimo e a limpeza e desobstrução de rios e canais.



O secretário estadual de Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, informou que com a homologação do decreto de situação de emergência será possível a liberação do FGTS para as famílias atingidas. O processo, segundo ele, será feito entre a Prefeitura de Joinville e a diretoria técnica da Caixa Econômica Federal.



Durante a reunião no gabinete do prefeito, com a presença do senador Dario Berger, do deputado federal Mauro Mariani, vereadores e secretários municipais, o prefeito teve a garantia que os representantes do Estado e a Secretaria Nacional de Defesa Civil vão trabalhar para a aprovação dos projetos da Prefeitura de Joinville relacionados ao combate e prevenção de cheias.



São projetos de micro e macrodrenagem considerados fundamentais para reduzir os impactos das cheias no município. Um deles está em avaliação na Secretaria do Tesouro Nacional e prevê empréstimo de 70 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para obras na bacia do rio Itaum-Açu, na zona Sul da cidade.



A Prefeitura de Joinville decretou Situação de Emergência no dia 2 de fevereiro. As intensas chuvas no final de janeiro atingiram aproximadamente 94 mil pessoas e 33 mil unidades habitacionais e 3.400 estabelecimentos comerciais.