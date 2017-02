Prefeitura de Joinville esclarece sobre concurso público em Joinville

Redes sociais 17/02/2017 | 10h11

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, informa que é falsa a informação que circula em redes sociais desde a noite de quinta-feira sobre lançamento de edital e abertura de inscrições para concurso público.A Prefeitura de Joinville informa que todos os atos oficiais do poder público são inicialmente publicados no Diário Oficial do Município e, em seguida, sendo de amplo interesse da comunidade, são divulgados por meio de comunicados e textos jornalísticos pela Secretaria de Comunicação.No caso específico do suposto Edital de Concurso Público 2017, a orientação geral da Prefeitura é que qualquer informação sobre esse assunto seja desconsiderada por se tratar de notícia falsa.