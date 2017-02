Prefeitura de Joinville abre inscrições para estágio obrigatório não remunerado

Carreira 13/02/2017 | 10h19

Estudantes de cursos que exigem a realização de estágio obrigatório poderão se habilitar a uma vaga na Prefeitura de Joinville a partir de 1º de março.



A modalidade oferecida é para estágio nas várias áreas de atuação da Prefeitura de Joinville, com exceção da Secretaria da Saúde e Hospital Municipal São José.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



São vagas para estágio sem o pagamento de bolsa-auxílio ou qualquer outra forma de contraprestação. Os estágios poderão ser realizados no decorrer de 2017. No entanto, o envio das solicitações deverá ocorrer dentro do período de 1º de março a 14 de abril de 2017.

Os interessados devem enviar as “solicitações de abertura de campo de estágio” para a Área de Desenvolvimento do Servidor pelo endereço eletrônico adho@joinville.sc.gov.br ou entregar diretamente na Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), na sede da Prefeitura.

Para os cursos semestrais, os estudantes podem realizar o estágio até 1º de julho de 2017, e para cursos anuais até 1º de dezembro de 2017. Caso a carga horária total não for cumprida durante esses períodos, os estagiários poderão solicitar a prorrogação do período. O Termo de Compromisso será encaminhado aos interessados por e-mail. A SGP recomenda aos interessados que confiram se o Termo de Compromisso foi preenchido corretamente e lembra que a carga horária diária do estagiário não pode ultrapassar seis horas.