Prefeitura de Joinville abre inscrições para desfile de aniversário

A Prefeitura de Joinville abriu as inscrições para grupos e entidades que tenham interesse em participar do desfile de aniversário de Joinville, no dia 9 de março, às 17 horas. As inscrições podem ser feitas até 24 de fevereiro.



Qualquer entidade ou grupo organizado pode participar. Cada grupo poderá desfilar com, no máximo, 60 integrantes, 15 carros e 20 motos. Depois de se inscrever, o responsável pelo grupo recebe confirmação, além de instruções sobre a participação do grupo, ordem do desfile, horário de concentração, entre outras informações.



Já estão confirmadas as participações do 62º Batalhão de Infantaria, Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, escolas estaduais, municipais e particulares.



- É uma festividade já tradicional da cidade. A gente aguarda que as entidades se inscrevam para fazer essa homenagem aos 166 anos de Joinville. Convidamos a população de Joinville para prestigiar o desfile - disse o gerente da Unidade de Relacionamento Institucional da Prefeitura de Joinville, Luís Gustavo Fusinato.



A programação do aniversário de Joinville começa com a homenagem aos imigrantes, no dia 5 de março, no Cemitério do Imigrante e com o hasteamento das bandeiras na segunda-feira, dia 6, em frente a Prefeitura. A programação também contará com eventos esportivos e culturais alusivos ao aniversário.



Para efetuar a inscrição, clique aqui.