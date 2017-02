Policial reage à assalto dentro de casa e mata homem na zona Leste de Joinville

Segurança 06/02/2017 | 19h36

Um policial civil de folga reagiu a um assalto dentro de casa e matou um homem na rua São Vicente, no bairro Boa Vista, zona Leste de Joinville. A ocorrência foi por volta das 15 horas desta segunda-feira.



O policial estaria de folga e teria ido até a delegacia para fazer a transferência de uma documentação. Segundo a Polícia Militar, a esposa estava sozinha em casa e foi surpreendida por um homem armado.



Logo em seguida, o marido chegou na residência e notou que havia algo estranho. Ele entrou pelos fundos e encontrou o homem apontando uma arma de fogo para a esposa. De acordo com a PM, o assaltante pediu ao policial que largasse a arma senão atiraria contra a mulher.



O assaltante teria apontado a arma para o policial, que atirou contra ele. O homem morreu no local e estava sem identificação. Até o final da tarde, ninguém havia feito o reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML).