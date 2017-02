Piloto morre em queda de aeronave na região de Garuva, Norte de SC

Acidente 23/02/2017 | 09h04 Atualizada em

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira, por volta das 7 horas, em Garuva, Norte de SC. Helicópteros Arcanjo dos Bombeiros MIlitares e Águia 01 da Polícia Militar se deslocaram até a região de mata e realizaram as buscas. O avião foi encontrado pelo Arcanjo com o auxílio dos moradores em meio a um bananal.







A queda ocorreu no Monte Crista, na altura da balança de fiscalização da BR-101. Por causa do difícil acesso ao local, a aeronave agrícola foi encontrada por volta das 8h30 desta manhã. O piloto, identificado como José Artur Guimarães, foi encontrado ainda com vida. Devido a gravidade dos ferimentos, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento. A equipe dos Bombeiros tentou reanimá-lo por aproximadamente uma hora, mas ele não resistiu.



A vítima era conhecida dos moradores da região. Morador da cidade de Brusque, a vítima conhecido pelos moradores como Zeca, era experiente na função. Pulverizava o bananal quase todos os dias agora em época de safra.